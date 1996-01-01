МУПы заставят платить больше

Апеллируя к дефицитности бюджета города Владивостока на 2009 г., депутаты думы решили повысить собираемость средств в городскую казну за счет упорядочения работы МУПов. Предполагается законодательно увеличить отчисления доходности МУПов с 25 до 75%.

В первом квартале 2009 г. все МУПы ожидает поголовная проверка. По мнению председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы г.Владивостока Игоря ЧЕМЕРИСА, сейчас руководители предприятий имеют возможность неконтролируемо использовать денежные потоки. "Использование муниципального имущества во многом неэффективно и невыгодно для города, а установленный размер отчислений от работы МУПов в бюджет города низок. Следует выяснить, какую реальную деловую и социальную нагрузку несут МУПы. Если они выполняют понятную социальную функцию, то можно говорить о предоставлении им каких-то льгот, если же занимаются оказанием коммерческих услуг населению - разговор иной".