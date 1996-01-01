Администрация Владивостока окажет поддержку жителям города в правильном выборе управляющей компании

"Не надо бросаться головой вниз со скалы, чтобы понять - это больно!". Так прокомментировал глава города Игорь ПУШКАРЕВ итоги выездного заседания в Управляющей компании Первомайского района Владивостока по вопросам качества содержания жилого фонда и работы компании.

О том, что УК Первомайского района живет и работает методом проб и ошибок, причем исключительно своих, говорят более 500 жалоб со стороны жильцов домов, обслуживаемых компанией. Учитывая то, что компания отвечает за состояние жилищно-коммунального хозяйства почти 600 домов, можно с уверенностью говорить, что почти каждый дом не доволен своей управляющей компанией.

Поэтому удивление, а затем и негодование мэра итогами ее работы было вполне понятным и искренним.

Выбор управляющей компании для проверки был не случаен. УК Первомайского района - третья по величине и охвату жилого фонда в городе. Под ее "жилищно-коммунальной опекой" находятся почти 600 домов, большая часть которых старый 2-3-этажный фонд. Немало домов, имеющих печное отопление и находящихся на сравнительно большом удалении даже по меркам небольшого района. Как признал директор компании Виталий МУТОВИН, ко всему прочему, большинство жилья очень старое, нуждающееся в капитальном ремонте.

Хотел Виталий Евгеньевич того или нет, но именно ссылка на ветхость подопечного жилья и вызвала первые не самые приятные вопросы со стороны Игоря Пушкарева.

Например, раз уж жилье такое ветхое, тогда почему из 500 домов, нуждающихся в срочном ремонте, только один (!) подписался на помощь, предоставляемую на капитальный ремонт по 185-му Федеральному закону?

На этот вопрос внятного ответа глава города не получил, а ссылки на большую информационную работу среди населения и отсутствие всякой активности среди того же населения главу не убедили.

- Из 600 ваших домов как минимум 500 нуждаются в серьезном ремонте, а вы смогли получить деньги только на один дом. Это никуда не годится. Государство выделяет средства, вы со своей стороны должны помогать людям, объяснять все нюансы, вы должны быть заинтересованы, чтобы условия жизни ваших жильцов улучшались, - резюмировал Игорь Пушкарев.

Главный вопрос, по которому у городских властей были претензии к компании и ее руководству: каким образом получается, что при собранных 229 млн рублей в подведомственном жилом фонде и вблизи него грязно, лифты не работают, а саму компанию охватила лихорадка "почкования"? Под крылом УК Первомайского района уже сегодня роится целый выводок УК поменьше, за которыми закреплены по 2-3 дома, но фактически это жилье никем не обслуживается.

Другой вопрос, вызвавший жаркие споры, - двойные квитанции. На сегодняшний день остаются "не поделенными" 55 домов в районе, жители которых получают по две, три и даже по четыре (!) квитанции от разных компаний.

В одном компания, под руководством Виталия Мутовина, удостоилась похвалы и одобрения Игоря Пушкарева и прибывших с ним специалистов ЖКХ администрации, - за своевременную и быструю очистку подконтрольной территории от снега и льда, накопленную песко-солевую смесь да горячее желание дворников хоть сейчас ринуться в бой со снежной стихией. Хотя и здесь не обошлось без замечаний по поводу работы тех же дворников.

Как заметил кто-то из специалистов администрации, в районе есть 17-подъездный дом, за чистотой и порядком которого следит всего один дворник. Понятно, что о полноценной уборке прилегающей к панельному "крейсеру" территории, речи нет и быть не может.

Отдельного разбора потребовала ситуация с лифтовым хозяйством. Здесь больше подойдет терминология из недалекого советского прошлого, а именно "полный завал".

По словам директора УК, за 11 месяцев компанией был произведен текущий ремонт 114 лифтов, в то время как в домах, обслуживаемых компанией, насчитывается более 500 лифтов.

Глава Владивостока, спрашивая не о текущих "молоточных" ремонтах, а о капитальной реставрации, просто загнал директора УК Первомайского района в тупик. Виталию Мутовину можно было только посочувствовать, поскольку сказать ему в свое оправдание было нечего. А что можно сказать, когда средств на капитальный ремонт не только жилого фонда, но и тех же лифтов даже нет в планах на 2009 г.?

Финальным же аккордом выезда было недвусмысленное заявление Игоря Пушкарева о перспективах компаний, и не только УК Первомайского района, но и остальных, чьей работой население будет недовольно. Игорь Сергеевич дал понять, что администрация будет всячески способствовать жителям и ответственным управляющим компаниям найти друг друга. Администрация не вправе вмешиваться в финансовую деятельность УК и указывать, как им распоряжаться деньгами. Но ей вполне по силам оказать поддержку жителям города в правильном выборе. Как заявил Игорь Пушкарев, " по закону жильцы сами выбирают управляющую компанию. В случае недобросовестной работы и многочисленных жалоб на нее администрация города будет работать с юристами и помогать людям расторгать договоры и заключать их с теми, кто работать умеет".