Жильцов переведут на теплосчетчики

Во Владивостоке разрабатывается адресная программа по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах. Из городского бюджета на эти цели планируется направить 20 млн руб., еще 20 млн руб. управляющие компании соберут с населения.

В 2009 г. ожидается 20%-ный рост стоимости отопления жилых домов. В настоящее время только две управляющие компании города озаботились установкой счетчиков тепловой энергии. С собственной инициативой экономии выступили также несколько ТСЖ. Ряд депутатов Думы Владивостока предложили сделать практику повсеместной.

"В конце концов, это установка будет экономить до 50% средств, которые сейчас жители города вынуждены платить за услуги теплоснабжения, - прокомментировал ситуацию депутат Николай ГОЛОЛЯД. - С 1 января 2009 г. тепловые сети, находящиеся в домах, переходят в собственность квартиросъемщиков. Если не инициировать ремонт тепловых сетей и установку теплосчетчиков на уровне городских властей, управляющие компании вряд ли возьмутся за этот проект. Жители города в итоге останутся у разбитого корыта".

Депутаты, лоббирующие социальную направленность бюджета на 2009 г., поддержали предложение в первом чтении, а во втором обещали скорректировать сумму муниципальных вливаний исходя из текущей экономической ситуации.