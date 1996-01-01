Перед новым годом тихоокеанцы вселятся в новые квартиры

11 декабря во Владивостоке на ул. Давыдова состоится торжественная церемония вручения ключей от квартир в новом пятиэтажном доме для военнослужащих Тихоокеанского флота, увольняемых в запас, сообщает служба информации и общественных связей ТОФ.

Ключи от новых квартир в этот день получат около 60 семей.

В следующем году флотские строители совместно со Спецстроем России планируют сдать для военнослужащих более 1500 квартир, в новом микрорайоне приморской столицы Снеговая падь.