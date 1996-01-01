Создание муниципального автобусного парка отменяется

Управление транспорта Владивостока на днях сообщило радостную для жителей отдаленных районов города новость - в 2009 г. администрация приступит к созданию муниципального автобусного парка.

Горожане, не имеющее собственного автотранспорта, уже начали было благодарить администрацию за заботу, однако начало мероприятий по созданию муниципального автобусного парка было решено попридержать. "У нас существует проблема обеспечения транспортом отдаленных районов города. Но 10 новых автобусов ее не решат. Лучше закупить 30 подержанных, но не старше 2-3 лет. И еще 30 взять в аренду, тогда можно говорить о каком-то влиянии на рынок транспортных перевозок и создавать МУП, - сообщил "ЗР" источник в администрации города. - Вопрос наскоком не решается, так что горожанам придется потерпеть еще некоторое время".