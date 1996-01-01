Самый вкусный "Подольский"

Управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока провело смотр-конкурс качества хлеба, производимого хлебопекарнями Владивостока.

В конкурсе приняли участие малые хлебопекарные предприятия: ООО "БВ", ИП Арсланова, ИП Захарян, ООО "Славянский хлеб", ООО "Корунд-96", ИП Макарова. Вниманию дегустационной комиссии были представлены такие сорта хлеба, как "Подольский", "Пшеничный", "Бородинский", пшенично-ржаной "Украинский", "Крестьянский высшего сорта", хлеб ржаной "Уссурийский", "Раменский", пшенично-ржаной "Столичный", пшенично-ржаной "Дарницкий".

Комиссия, в которую вошли представители пекарнь, специалисты Роспотребнадзора и других пищевых служб, оценя форму, вкус и остальные характеристики хлебных изделий, подвели итоги конкурса. "Лучший пшеничный хлеб в/с " и лучший "Подольский" пекут, по итогам конкурса, в ООО "Славянский хлеб". В номинации "Лучший пшеничный хлеб" (крестьянский и уссурийский) - ООО "Корунд 96". Изделия всех производителей были оценены по достоинству. А после конкурса, жюри осталось на сладкое чаепитие с пирогами от хлебных домов и все поделились советами и пожеланиями по изготовлению.