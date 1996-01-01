Роман на стороне

Даже те из женщин, кто считает себя вполне удовлетворёнными, признают, что способность наслаждаться сексом пришла к ним не сразу, а лишь после нескольких лет не очень радостной интимной жизни.

Другие же жалуются на несостоятельность мужей, или на то, что пропало желание к мужу, или даже мужчинам вообще. И неудовлетворенность проявляется не только на уровне переживаний, но и на уровне физического здоровья, порождая ощущение депрессии, плохого самочувствия и разбитости. Большинство из них не испытывают оргазменной разрядки, а часть утверждает, что близость им неприятна.

v Ещё более унылой и странной выглядит эта картина потому, что сегодня специалисты твёрдо знают, что способность прекрасного пола наслаждаться сексом неизмеримо выше, чем у мужчин. Возьмём оргазменную разрядку. Её максимальная продолжительность у мужчины не превышает двух с половиной секунд, а у женщин достигает 12 секунд и более, к тому же женщина может испытывать несколько последовательных оргазмов.

А способность прекрасного пола испытывать чувственное наслаждение и оргазменную разрядку от ласк: поцелуев в уши, шею, грудь, спину - такое случается у трети всех оргазмирующих женщин. А сексуальное женское долголетие?

Сколько женщин и в сорок пять - пятьдесят лет, испытывающих сильное влечение, упивающихся близостью, считающих три - четыре, а то и пять половых актов в неделю оптимальными для себя, стремящихся к более активной сексуальной жизни.

Итак, потенциально прекрасный пол способен наслаждаться интимной жизнью во много раз больше, чем мужчины. На практике же они получают от неё гораздо меньше радостей и значительная их часть находится в состоянии сексуальной неудовлетворённости. Многие женщины жалуются, что готовы изменить мужу или постоянному партнёру, и причина такой готовности - сексуальная неудовлетворённость. Хотя в отношениях у них полная гармония. Они также признаются, что большинство их сексуальных фантазий и желаний так и осталось нереализованным.

Существенный недостаток супружеского секса кроется в том, что на нём обязательно сказываются повседневные трудности и конфликты, в принципе к интимной жизни никакого отношения не имеющие. Размолвки и ссоры, неизбежные в совместной жизни даже любящих друг друга людей, тормозят и мужскую, и женскую чувственность, но женскую, в силу её ранимости, гораздо сильнее.

Среди женщин, ощущающих себя неудовлетворёнными и "несостоявшимися в интимной жизни", сексологи уже давно выделили две большие группы.

В первую из них входят те, кто, испытывая достаточно хорошее, а часто и сильное влечение, не ощущают наслаждения в половом акте и не достигают оргазма, даже при наличии хорошего партнёра.

Во вторую - женщины, способные и к наслаждению, и к разрядке, но при этом их отношения с партнёром таковы, что они не получают достаточно секса и способности их попросту невостребованы.

Вначале - о первой группе. Их сложности обусловлены ощущением стыда и вины за собственную чувственность - ощущениями, зачастую неосознанными. Сформировались эти чувства в детстве, в результате родительских запретов и наказаний. Большинство женщин, обращающихся к психотерапевтам по поводу отсутствия наслаждения сексом и оргазма, в возрасте 5 - 7 - 10 лет были наказаны родителями за эротические игры или мастурбацию. И у них возникло сильнейшее чувство стыда и вины, и теперь они отказываются от любой сексуальной активности, даже от фантазий. Проблема таких женщин состоит в том, что родители вообще гораздо нетерпимее и агрессивнее к проявлениям сексуальности у девочек, чем у мальчиков. Родителям, как правило, не удаётся подавить влечение девочек, но им удаётся блокировать их способность к наслаждению. Парадокс заключается в том, что родители наиболее строги именно к тем девочкам, в которых они чувствуют и замечают яркую, выраженную сексуальность, и в результате возможности наслаждаться сексом лишаются самые темпераментные (потенциально) представительницы прекрасного пола.

Что же касается женщин второй группы, то для них открыты два пути. Первый - повысить свою сексуальную привлекательность в глазах мужа или постоянного друга, ввести в интимную жизнь эротические игры, разнообразить и оживить её. Или же привести и партнера к психологу, который определит и поможет избавиться от проблемы. В большинстве случаев это удаётся, хотя быстрых успехов здесь не бывает.

Если же этот путь оказывается бесперспективным и разбудить сексуальность партнёра по каким-то причинам не удаётся, то есть смысл поискать дополнительного партнёра, "добрать" секс, как говорится, "на стороне". Знаю, что это предложение у многих читательниц вызовет протест и даже негодование: сексуальная неверность противоречит ориентации большинства женщин на верность и преданность и пробуждает сильное чувство вины, но другого выхода нет. В силу некоторых причин (например, снижение потенции из-за вредных привычек или болезни) далеко не все мужья могут быть достойными сексуальными партнёрами - такова реальность. Конечно, несупружеская связь должна быть тайной и укладываться в определённые рамки, но во многих случаях без неё не обойтись! Именно чувственная неудовлетворённость, по признанию самих мужчин и данным современных исследований, выступает главным мотивом наших "романов на стороне" - а такие романы заводят большинство из нас, причём часто неоднократно. Мужчины жить в неудовлетворённости не согласны и находят способы насытить свою чувственность - вот поэтому более 90% из нас считают, что "состоялись в сексе". И наблюдения психотерапевтов, и массовые обследования показывают, что современные женщины стремятся улучшить свою интимную жизнь, они больше не хотят мириться с тем, что было их уделом долгие и долгие годы, не хотят мириться с жизнью без сексуальных радостей. В два раза больше женщин страдают оттого, что близость с постоянным партнёром (мужем или другом) не приносит им должного удовлетворения, как правило, в плане количества и, часто, качества. Действительно, в таком сексе изначально заложена масса изъянов. Прежде всего, пик сексуальности мужа давно позади: он приходится на возраст 19 - 24 лет, а мужья у нас обычно старше жён на 4 - 5 лет. Так что женщина к своему сексуальному расцвету (28 - 35 лет) получает партнёра, вершина чувственности которого миновала десять лет назад.