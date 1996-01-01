Доступность нескольких женщин продлевает жизнь мужчин

Выявлен фактор, способный существенно продлить жизнь мужчин и, вероятно, улучшить ее качество.

Как сообщает New Scientist, результаты социологического исследования, проведенного в британском университете Шеффилда и представленного на ежегодной конференции Международного общества бихевиористской экологии в г. Итака (США, штат Нью-Йорк), свидетельствуют о значении института полигамии для мужского здоровья и о том, что наличие нескольких женщин существенно продлевает жизнь мужчины.

Результаты исследования, проведенного Вирпи Луммаа, показательны. После учета социоэкономических факторов оказалось, что мужчины в возрасте старше 60 лет из 140 стран мира, в которых разрешена полигамия в тех или иных видах, живут в среднем на 12% дольше мужчин из 49 "моногамных" стран.

Можно допустить, что жизнь мужчин в "полигамном" социуме является более интересной, эмоционально богатой и яркой.

По мнению автора исследования, его показательные результаты должны стимулировать поиск и вычленение факторов, обуславливающих "положительное" воздействие на здоровье мужчины доступности нескольких женщин одновременно.

Вероятно, это позволит в конечном итоге сгладить демографические различия между различными социумами - фактор, который способен привести к дестабилизации современного мира, и в первую очередь так называемых "высокоразвитых" стран, для которых характерен именно институт моногамии.