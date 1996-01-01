Прелюдия бесполезна

Журналистка The Daily Mail Фиона МАКРЕ пишет, что ей жаль "бедных мужчин", потративших впустую массу времени и сил. Дело в том, что недавнее исследование показало: прелюдия в общем-то почти ничего не добавляет к удовольствию, которое женщина получает от сексуальной близости. Основное действо, пишет она со ссылкой на исследователей, гораздо важнее. Это входит в прямое противоречие с традиционным "этикетом спальни", подразумевающим, что мужчина должен быть нетороплив.

В рамках исследований было опрошено более 2300 женщин. Они отвечали на различные вопросы о своей интимной жизни - в том числе, о соотношении времени прелюдии и самого полового акта и количестве оргазмов.

Как выяснилось, поясняет Макре, вопреки расхожему мнению, женщины получают больше удовольствия от самого контакта, чем от прелюдии. В среднем, сообщает Journal of Sexual Medicine, прелюдия длится 15,4 минуты, а собственно половой акт - 16,2 минуты в Европе или лишь около 7 минут в Америке. В итоге исследователи рекомендуют уделять больше внимания качеству и продолжительности полового акта, а не прелюдии, как советуют многочисленные сексопатологи и психотерапевты.