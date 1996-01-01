Компьютерная мышь скоро исчезнет

Группа московских студентов придумала новый манипулятор, который сделает привычную компьютерную мышку ненужной. Изобретение крепится на ладонь и позволяет двигать объектами на экране так же легко, как собственной рукой, причем в любых направлениях, а не только в плоскости стола.

Первооткрывателями студенты не стали, подобная мышь уже была изобретена одной известной швейцарской компьютерной фирмой и стоит она около 6,5 тысяч рублей (высокая цена из-за сложных и дорогих внутренних элементов). "Студенческий" аналог оказался в 10 раз дешевле.