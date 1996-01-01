За незаконное репетиторство учителей будут штрафовать

Госдумой внесены поправки к КоАП и Закону "Об образовании", предусматривающие штрафы за коррупционные правонарушения в учебных учреждениях.

В число правонарушений попадают незаконный отказ в приеме в вуз, школу, детский сад, а также незаконное отчисление, репетиторство без заключения договора об оказании платных услуг, взимание денег за обязательные учебные курсы и на нужды заведения, принуждение к пользованию платными услугами заведения, проведение платных конкурсов. Размеры штрафов для физических лиц колеблются в среднем от 20 до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб., либо предусматривается дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет. Такое же наказание вводится за "умышленное искажение результатов государственной (итоговой) аттестации и олимпиад школьников".