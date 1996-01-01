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Опрос : "выписываете ли вы газеты и журналы"?
В Приморье прошел традиционный День подписчика. В этот день во всех почтовых отделениях края можно было выписать свою любимую газету или журнал и еще получить подарок от представителя издательства. Подобные акции проводятся в Приморье четырежды в год. И, как показывает статистика, в этот день количество желающих получать периодическое издание по подписке резко возрастает. Многие граждане, особенно пенсионеры, оформлявшие подписку в почтовом отделении Прижелезнодорожного почтамта, признавались корреспонденту "ЗР", что для них этот день сродни празднику. А для некоторых это единственная возможность себя показать и на других посмотреть. В связи с Днем подписчика "ЗР" поинтересовался у жителей Владивостока, какие периодические издания они выписывают? И выписывают ли вообще?
Людмила КОРЯВЧЕНКОВА, пенсионерка:
- Я выписываю "Золотой рог" уже 10 лет. Причем по два экземпляра. Один - себе, другой - сыну, он отдельно живет. Наверное, я одна у вас такая подписчица. За что я люблю "Золотой Рог"? Это первая газета из небольшого перечня тех, кому я доверяю. Там достаточно доступно изложена информация, которая интересует меня и мою семью. Недавно я совершенно случайно в "Золотом Роге" увидела фотографию своего внука! И была приятно удивлено, что кому-то надо было его фотографировать. Ваша газета на все уровни жизни.
Меня устраивают ваши приложения "Правый руль" и "Дальневосточный лечебник"! Что касается "Правого руля", то мой муж Анатолий Семенович по образованию автомобилист. В свое время он работал заместителем начальника краевого ГАИ. Поэтому "Правый руль" - его газета. А "Дальневосточный лечебник" - для меня. Хотя здоровье у нас хорошее: мы все дачники, и полгода проводим на свежем воздухе.
Виктор СИМОНЕНКО, пенсионер:
- На будущий год я выписал "Утро России", "Комсомолку", "ЗОЖ", "Планета Земля" и "Столетник". Это немного! Раньше, когда я работал, выписывал действительно много. В основном технические журналы: "Науку и жизнь", "За рулем", "Знание-сила". Я газеты выписываю для себя. Жена тоже читает, когда время есть. "Золотой рог" не выписываю, но читаю регулярно. У меня сосед - бизнесмен, он выписывает вашу газету. И мы с ним обмениваемся информацией. Я каждый год специально прихожу в День подписчика на почтамт. Десять процентов скидка для бюджета пенсионера - весомая сумма.
Ольга ТОЛОКЕВИЧ, медицинский работник:
- Я выписала несколько местных газет и среди них "Золотой Рог". В нашей семье это давняя традиция. Читаем газету от корки до корки, и "вторничную", и "четверговую". Мне, как медику, интересно приложение к "Золотому Рогу" - "Дальневосточный лечебник". Жаль, что вы проводите мало конкурсов для читателей. Сейчас людям так необходимо хорошее настроение!
Маргарита Васильевна, пенсионерка:
- В этом году я выписала только журнал "Знание-сила". Я каждый год его выписываю. Журнал дорогой, но охота пуще неволи. Хотела выписать газеты, но пенсию еще не получила. Раньше я выписывала "Вокруг света", "Юность", "Огонек". На них тоже тогда было сложно подписаться. Хорошо, что помогали профсоюзы, а сейчас о них ничего не слышно. Вы знаете, у меня до сих пор хранятся подшивки "Подвига", приложения к журналу "Молодая гвардия". И еще "Искатель". Почему сейчас стали меньше выписывать? Думаю, что из-за снижения доходов. Еще Интернет забрал часть подписчиков. Мне 70 лет, но я люблю сидеть в Интернете.
Марина КОШЕВАЛОВА, пенсионерка:
- Мы с мужем не выписываем "Золотой Рог", но читаем время от времени. Отличная газета! Но мне кажется, что "Золотой Рог" - газета для молодых, для людей среднего поколения. Это хорошо, что проходят дни подписчика. Можно газеты выписать и еще в лотерее поучаствовать. Мы всегда приходим на дни подписчика.
Александр, переводчик:
- Журналы, "Золотой Рог" покупаю в киоске. В основном покупаю толстые красивые журналы по автотюнингу. Это хобби. Раньше я выписывал больше и покупал чаще. Здесь немаловажную роль играет цена.
Александр ВЫБОРНОВ, радиожурналист:
- Наша семья выписывает газету "Владивосток". В киоске покупаем газету "Золотой Рог", журнал "Дальневосточный капитал". А также все издания, связанные с программами телевидения. Сейчас мы выписываем меньше газет, чем раньше. Мне кажется, что приморские издания пишут об одном и том же, только по-разному. И мне это читать не интересно. Они мало прилагают усилий, чтобы иначе развернуть ту или иную тему и по-другому показать свое отношение к какому-то событию. Мне кажется, им мешает наша местечковость или, возможно, даже заданность освещать тему так, а не иначе! Поэтому, чтобы посмотреть на местные события глазами Москвы, я стал покупать газеты "Труд", "Известия", "Сегодня".
Алексей, инженер:
- Газеты не выписываю, покупаю в киоске. Определенного направления у меня нет, сегодня беру местные, завтра - центральные. Какая обложка понравится. Зато выписываю журнал "Шоу-мен".
Вера Ивановна, контролер в кинотеатре "Океан":
- У меня дачная семья. Поэтому я выписываю газеты "Сады и огороды Приморья" и "Приусадебное хозяйство". Выписывать что-то еще - очень дорого. Я пенсионерка, мне бы эти два издания оплатить! Они очень дорогие. У меня зарплата всего 6 тысяч. А раньше мы выписывали очень много: "Крестьянку", "За рулем", "Аргументы и Факты".
Николай Робертович, временно неработающий:
- Я не выписываю ни газет, ни журналов. Потому, как и без этого тяжело сводить концы с концами. Никак не могу устроиться на работу. То мой возраст не подходит, то мне - их зарплата. Но периодику читаю регулярно! И в курсе всех мировых проблем. Где беру газеты? Да в почтовых ящиках. Я встаю рано, а соседи любят поспать. Как говорится, кто рано встает... Но я потом возвращаю все на свои места. Чтобы "кипешу" не было.
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