Появился телефон, по которому смогут разговаривать глухие

Университет Вашингтона объявил о создании программного обеспечения, которое позволяет глухим пользоваться сотовыми телефонами. До этого глухие и слабослышащие могли использовать "трубки" только для обмена текстовыми сообщениями.

Новая система позволяет использовать для полноценной беседы видеокамеру, встроенную в телефон: программное обеспечение позволяет двум телефонам, глухие владельцы которых говорят друг с другом на языке жестов, передавать видеосигнал без задержек. Авторы изобретения утверждают, что массовое пользование подобной системой пока возможно лишь в небольшом количестве стран, где цены телефонных кампаний на такого рода сервисы достаточно умеренны. Однако по мере дальнейшего развития телекоммуникаций "телефоны для глухих" могут стать обыденным явлением. Особенности этих аппаратов заключаются в следующем: они должны обладать большим экраном, который бы полностью показывал лицо и верхнюю часть тела собеседника; мощной видеокамерой с высокой разрешающей способностью и возможностью безопасной установки на расстоянии от владельца. Об этом пишет Washington ProFile.