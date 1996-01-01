Мост попал в стратегию

На встрече с представителями региональной прессы президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил о развитии ряда проектов на Дальнем Востоке. В частности, речь шла о строительстве мостового перехода с материка на Сахалин.

"Мы будем заниматься этим проектом, он вошёл и в транспортную стратегию, которая принята совсем недавно, на период до 30-го года, и в федеральную целевую программу, касающуюся развития сети дорог на период до 2015 года. Более того, там определены деньги, прямо выделенные, причём немаленькие. Я посмотрел, это всё суммы довольно значительные по разным позициям, а по тому проекту порядка 11 млрд руб. только на подготовку проектной документации, потому что проект всё-таки технологически сложный, поэтому требуются большие деньги на предварительные, проектные стадии. Эти деньги уже есть, это означает, что проект "живой" и он будет продолжаться", - подчеркнул Дмитрий Медведев. Об этом сообщает "Восток-Медиа".