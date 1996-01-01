Колыма празднует 55-летие области

3 декабря Колыма отметила день рождения - 55 лет назад в этот день указом президиума Верховного Совета СССР была образована Магаданская область. С праздником колымчан поздравили члены Совета Федерации, главы соседних регионов, представители научного сообщества, депутаты Госдумы и др.