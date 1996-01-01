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За каждым квадратным метром Владивостока закрепят ответственных
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Тротуары и придомовые территории во Владивостоке после прошедшего 3 и 4 декабря снегопада оставляли желать лучшего. Об этом в ходе рабочего совещания сказал городской глава Игорь ПУШКАРЕВ, сообщили в пресс-службе администрации города.
Мэр выразил недовольство такой работой и добавил, что впредь должен быть учтен каждый квадратный метр территории города, за которым должно быть закреплено ответственное лицо.
Если это территория магазина, то частный предприниматель должен принять все меры по очистке прилегающей территории, в противном случае, его будут ждать серьезные штрафы.
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