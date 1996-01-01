Во Владивостоке из-за крайнего износа рельсов закрыт трамвайный маршрут № 7

Во Владивостоке по техническим причинам с 4 декабря временно закрывается движение по трамвайному маршруту № 7. Как сообщила пресс-служба администрации города, из-за изношенности рельсов ремонт продлится до следующего года.

Напомним, что накануне в районе Некрасовского путепровода с рельсов сошел трамвай. На место происшествия выехали специалисты Управления транспорта администрации Владивостока, где совместно со специалистами трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) произвели акт обследования, показавший изношенность рельсов на данном участке. В ближайшее время планируется провести обследование путей всего трамвайного маршрута №7, чтобы определить состояние рельсов.

Ремонт этого участка, а впоследствии проверки, возможно, и других участков маршрута продлится вплоть до следующего года. Точные сроки окончания работ не известны.