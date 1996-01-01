Владивосток вступил в зиму

Этой зимой в краевом центре Приморья будет залито около 40 катков и хоккейных коробок. Помимо трех основных ледовых объектов города - на стадионе "Авангард", "Строитель" и на станции Океанская, играть в хоккей и кататься на коньках можно будет во всех районах города.

А на центральной площади Владивостока в этом году будет установлена новая новогодняя елка ростом с семиэтажный дом - 21 метр высотой и 7,5 метра диаметром. Искусственное дерево украсят 2500 новогодних игрушек и 500 гирлянд. Большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой более двух метров расположатся по соседству с елкой. Старую елку разместят в одном из районов города.