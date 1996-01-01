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В столице Чукотки проложили суперкабель
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Анадыре запускается в эксплуатацию мультисервисная интегрированная кабельная сеть. Сверхскоростной Интернет, качественная телефонная связь и несколько десятков телепрограмм будут доступны теперь жителям чукотской столицы.
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