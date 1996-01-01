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Из-за кризиса даже богачи стали экономить на подарках любовницам и расходам на их содержание

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным социолога Расса Алана ПРИНСА из Коннектикута: 80% представителей американской элиты - в большинстве своем это немолодые белые мужчины - планируют преподнести любовницам на Рождество более скромные подарки.

Принс проводил опрос по телефону в основном среди промышленников 50-60 с лишним лет, чьи капиталы составляют более $20 млн, сообщает "Инопресса". Респонденты поразительно откровенно и даже хвастливо рассказывали о своих интрижках, но выражали тревогу, что больше не смогут содержать своих любовниц на привычном для тех уровне. По словам Принса, за приятное общение с молодыми женщинами эти люди платят от $200 тыс. до $1 млн в год. "Они преимущественно трудоголики - с любовницами видятся раз в месяц, а за аренду квартир, салоны красоты и пятинедельный отдых для своих пассий платят бешеные деньги. Теперь, когда средняя американская семья живет на 48 тыс. долларов в месяц, они усомнились в окупаемости подобных вложений", - пояснил Принс в интервью.

При этом около 12% респондентов хотят бросить своих любовниц, преимущественно из экономии, две трети из тех, кто содержит любовницу более трех лет, собираются сократить расходы (среди тех, чей роман длится меньше, таковых менее половины).

По словам Принса, любовницы часто поднимают вопрос о том, кому достанется квартира, когда связь закончится: "Мужчина обычно обещает подарить квартиру, но при этом налогов за дарение не оплачивает", - пишет издание. Как отмечает автор, женщины берут пример с любовницы английского короля Карла II Нелл ГВИН, которая убедила возлюбленного передать ей право собственности на дом 79 на Пэлл-Мэлл в Лондоне, который много веков оставался единственным частным владением на улице.

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