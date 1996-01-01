Совершенный звонок

Телефонный разговор - это целое искусство. Чтобы назвать звонок идеальным, необходимо, чтобы он отвечал определенным требованиям. К такому выводу пришли британские ученые, которые не устают радовать общественность своими выкладками.

Опросив две тысячи человек, эксперты вывели картину совершенного звонка. Так, по мнению специалистов, разговор с родными и друзьями не должен превышать 9 минут 36 секунд. Больше всего времени - три минуты - необходимо посвятить обсуждению событий, непосредственно касающихся собеседников: на разговоры о школе, работе и личных проблемах авторы исследования отвели по одной минуте.

Текущие дела занимают более низкую строчку в списке приоритетов - о них стоит разговаривать не более 42 секунд. В два раза меньше - 24 секунды - отводится на обсуждение погоды и представителей противоположного пола, а сплетнями из жизни звезд собеседники могут делиться 12 секунд. Регламенту подверглось и то время, которое тратится на смех - одна минута и 42 секунды.

Неотъемлемой частью телефонного разговора является и молчание. Правда, при девятиминутном общении долго молчать не получится, но 12 секунд так или иначе собеседники должны слушать тишину. Еще одна минута тратится на разговоры "ни о чем".

Отметим, большинство британцев чувствуют себя без трубки весьма некомфортно: восемь из десяти жителей Туманного Альбиона не отключают его даже во время секса. Впрочем, оставшиеся 20% тоже не всегда выключают аппарат: некоторые лишь переводят его на бесшумный режим вызова.

Телефон используется и в других ситуациях. Например, большинство девушек когда-либо использовали телефонный разговор - настоящий или инсценированный - для того, чтобы избежать назойливого внимания мужчин и таким образом обезопасить себя. Раньше в подобных случаях молодые женщины демонстративно утыкались в газету, но сейчас, как видно, ситуация изменилась.