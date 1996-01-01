Владимир Ясно Словушко

Внимание! Сейчас я буду хвалить российскую власть. Ну, не всю ее, как не самую удачную совокупность, а отдельную персону. А именно Владимира Владимировича ПУТИНА, который первым и пока последним ввел практику разговаривать с народом тет-а-тет.

Я и говорю: за что тут нашего през... э-э-э премьера ругать? Ведь миллионы моих сограждан ежегодно бросаются к своим телефонам, компьютерам, близлежащим общественным приемным - и давай писать, звонить, передавать... В надежде на... И с верой в... А тут уж кому как повезет. Извините, но это как лотерея. Гослото или Путлото, как хотите. Один из пятисот тысяч, или что-то в этом роде. Шансик, конечно, так себе, но все- таки...

Скажу вам больше. Даже если на ваш вопрос не ответил САМ, то наверняка ответят из вашей краевой (областной) администрации или еще из какой инстанции, куда вопросы пересылаются для реагирования. Не сомневайтесь, на себе проверял. Поэтому к формулировке вопросов относитесь поответственней. И поосторожней. А то нажалуетесь на какого-нибудь начальника: так, мол, и так, ворует почем зря, угрожает, козни строит, а тому из Кремля ваша жалоба да с полным адресом: "Разберитесь!" И разберется ведь, когда такие люди просят.

Я вот тоже пре..., кх премьера засыпаю каждый год интернет-вопросами аккурат к телемосту. В основном исходя из журналистского занудства. А спустя пару-тройку недель в мой почтовый ящик начинают сыпаться ответы из краевых инстанций. Приведу такой пример.

Давно бьюсь с такой проблемой. Оказывается, дети 90-х годов рождения по документам гражданами нашей вымирающей страны не являются. Даже если вы россиянин в сто третьем поколении. Гражданство им дадут, только если мать или отец предоставят... нет не паспорт гражданина, как это указано, к примеру, в законе о гражданстве. Заботливые правоохранители придумали ведомственную инструкцию, согласно которой таких деток признают полноценными гражданами, только если их родители принесут справки о том, где они проживали 6 февраля 1992 года! Бред? Конечно, но многие смиренно шарахаются по очередям паспортных столов и приносят-таки треклятую справку. Я решил, что заниматься этим позорным делом не буду. И давай писать. Всех достал. Написал и Путину. Вопрос, конечно, вернули в край. Ну вот, скажете, результата нет. Ошибаетесь! После путинского "наказа" мне написали аж из двух контор сразу! Чуть позже, очевидно для подстраховки, мне позвонили некие ответственные товарищи и предложили сделать моего ребенка гражданином великой мировой державы и без злополучной справки. В смысле, мы сами эту филькину грамоту состряпаем, только вы, гражданин, заткнитесь, пожалуйста. Раз и навсегда. И что вы думаете? Отказался я, поскольку не только за себя обидно, но и за миллионы своих униженных сограждан. Вот такой я зануда.

Считаю, что путинские посиделки нужно использовать в качестве положительного опыта и распространить на всю страну. Вот также должны общаться с народом министры, губернаторы, главы городов и районов и все остальные чиновники. Можно без помпезного пиара. И желательно решать людские проблемы точно так или почти - так же, как это делает премьер: "Вам помогут", "Вас пригласят", "Вам привезут дрова" и пр. То есть так, как и должна это делать власть, согласно всем даже самым ущербным законам.

Давайте обойдемся в оценке общения премьера с народом без скептических выкриков: дескать, в телемосте все заготовлено и подстроено. А кто, простите, сказал, что это всегда плохо?! Вот Дед Мороз, который появляется раз в год, тоже, так сказать, особой естественностью не отличается. И там все подстроено. Зато как приятно-то подарки получать... За это и скажем спасибо Владимиру Владимировичу. А то кризис на дворе - и совсем можно остаться без подарка. Даже на словах.

Короче, я, как российскоподданный, рад и доволен. Вот только один, зараза, вопрос, так и гложет. Всё мучительно пытаюсь вспомнить, а кто эту безответственную, раздутую до невиданных масштабов и напрочь коррумпированную вертикаль власти, за которую помногу часов и отдувается на телемостах наш премьер, построил? Вертикаль, которая с каждым годом становится все жирнее, алчнее и закрытее. Вертикаль, которая так занята сама собой, что проблема завоза дров для бабульки может решиться только на самом ее верху. Раз в год. Демонстративно. На глазах у всей страны. И только для одной старушки. Которой повезло вытянуть счастливый билет в Путлото.