Индия не отказывается от наших подлодок типа "Нерпы"

Авария на атомной подлодке "Нерпа", произошедшая 8 ноября, не повлияет на российско-индийские переговоры о продаже или аренде вооружений. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью индийскому телеканалу "Дурдаршан", текст которого распространила пресс-служба Президента России.