Хабаровчане спросили у Путина, как растить детей, если не хватает детсадов и слишком дорогие билеты на Запад

Прямая связь с председателем партии "Единая Россия" Владимиром ПУТИНЫМ, а для россиян он был интереснее как глава правительства, была организована в новом корпусе краевого ГУЗ "Перинатальный центр", официальное открытие которого состоялось на следующий день после проведения "прямой линии".

В отличие от предыдущих сеансов прямой связи с Владимиром Путиным в его бытность президентом страны (тогда включения из Хабаровска проходили на центральной площади города), на этот раз доступ обывателей к телекамерам и большому экрану был ограничен. Возможно, это было связано с "режимностью" социального объекта - новый корпус перинатального центра, где проходила трансляция, предназначен для выхаживания недоношенных детей.

Всего во включении из Хабаровска приняли участие 81 человек. "На Путина" пригласили студентов-отличников хабаровских вузов (среди них был заранее проведен конкурс вопросов), а также работники медучреждения, на базе которого проходила трансляция, и беременные женщины, находящиеся там в стационаре.

Несмотря на то, что широкой огласки места и времени проведения действия не было, к 19 часам у ворот перинатального центра собралось достаточно много народу. Однако во время включения на территорию центра пускали только по списку, здание оцепили сотрудники милиции и ФСБ, рядом дежурили спасатели МЧС. Хабаровских журналистов на мероприятие тоже не пустили, объяснив, мол, мероприятие проходит как эксклюзивный проект телеканала "Россия". Трансляцию осуществляли сотрудники канала, специально прибывшие к нам из Москвы.

Примечательно, что оба вопроса, заданных хабаровчанами премьеру Путину в стенах детского медучреждения, были напрямую связаны с рождением и воспитанием нового поколения россиян.

Так, студент первого курса Тихоокеанского государственного университета Станислав ХАЛЬЗОВ пожаловался экс-президенту, что его семье никак не удается пристроить младшую сестру в детский сад из-за безумных очередей, но при этом садик, в который он ходил, пока был маленьким, теперь стал гостиницей для китайцев. "В будущем я хотел бы иметь семью и хотел бы завести детей. Как вот этот беспорядок будет решаться?" - спросил у Владимира Путина Станислав.

Тот ответил будущему отцу семейства, что "очень жаль, если в Хабаровске действительно беспорядок в этом смысле". Подчеркнув, что обозначенная проблема находится в зоне ответственности регионов и муниципалитетов, Путин заметил, что "Виктор Иванович (Ишаев, губернатор края. - Авт.) - человек дельный и очень опытный", а потому "должен обратить на это больше внимания". "С федерального уровня мы всячески будем стимулировать эту работу, будем помогать регионам это делать", - пообещал председатель правительства, указав, что его радует как рост рождаемости в стране, так и результаты работы по решению проблемы дефицита мест в детсадах. По словам Владимира Путина, в течение 2008 года этот показатель по России сократился на 30%.

Станислав остался доволен ответом. "Надеюсь, что сестренку сразу в сад возьмут, мы ведь на всю страну прославились", - поделился он с хабаровскими журналистами, караулившими участников телемоста за оцеплением.

Еще один вопрос от имени хабаровчан удалось задать старшей медсестре отделения для детей раннего возраста с нарушением центральной нервной системы ГУЗ "Перинатальный центр" Оксане КЛИМОВОЙ. Работница бюджетной сферы посетовала на то, что один билет на самолет из Хабаровска в Санкт-Петербург и обратно стоит в районе 30 тыс. рублей. "У меня ребенок попросился на новогодние каникулы в Питер выехать, но я вынуждена... ему отказать, - поделилась своей материнской болью хабаровчанка. - Какие меры будут приниматься к тому, чтобы медицинские работники и педагоги могли себе позволить такую роскошь?"

После некраткого перечисления проблем российских авиаперевозчиков и возможностей их решения Владимир Путин заявил, что высокая стоимость авиабилетов для государства, так же, как и для Оксаны Климовой, "является проблемой... ситуация никуда не годится, нарушается территориальное единство страны". "Поэтому, чтобы хоть как-то разрядить, сгладить эту проблему, мы будем дотировать авиаперевозки", - сообщил о принятом в начале осени решении правительства ответчик. По его словам, в 2009 году на эти цели будет выделено из бюджета 2,5 млрд рублей, в 2010-м - 5 млрд руб. Озвучив цифры, Владимир Путин добавил: "Мне кажется, что этого будет недостаточно. Посмотрим".

Несмотря на явную неуверенность Владимира Путина в эффективности намеченного шага, Оксана Климова была рада уже тому, что осуществилась ее мечта - лично побеседовать с политическим лидером. "Владимир Владимирович вселил в меня оптимизм, что жители Дальнего Востока не будут оторваны от центра страны и смогут летать на Запад по разумным и доступным ценам", - все еще волнуясь, поделилась она с корреспондентами.

Как выяснила газета "КП-Хабаровск", через 15 минут после телемоста с Владимиром Путиным в перинатальном центре, откуда проходило включение, 21-летняя хабаровчанка Лилия КИРИЧЕНКО родила мальчика. "Роды у мамочки, а они для нее уже вторые, прошли без осложнений, - рассказала дежурный акушер-гинеколог Наталья ШАЛИМОВА. - Схватки начались за пару часов до начала телемоста. Мальчику родители уже дали имя Кирилл. А надо было назвать Вовкой, тогда бы место в саду было гарантировано.