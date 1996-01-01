3 декабря в России стартовала Декада внимания к проблемам инвалидов

Это ежегодное мероприятие в России проходит, начиная с 1993 года, когда решением ООН был учрежден Международный день инвалида. В нашей стране "виновники торжества" терпеть не могут эту дату.

Сидите! И не высовывайтесь!

Потому что в России не любят инвалидов. Сталкиваясь с ними на улице или в общественном транспорте, здоровые граждане стараются их не замечать, стыдливо отводя глаза. Некоторые при виде чужого увечья брезгливо морщатся. При этом забывая, что от недуга, как от сумы и от тюрьмы, никто не застрахован. Мы все ходим под Богом. И над каждым из нас висит свой кирпич. Хорошо, если он рухнет "стремительным домкратом". Чтобы потом не мучаться. А если не повезет?

…Тренажерный зал на улице Часовитина, 7 во Владивостоке - последний островок надежды для инвалидов-спинальников и больных детским церебральным параличом (ДЦП), где они могут поддержать себя с помощью физкультуры и спорта. Добраться сюда можно только на машине, слишком высоко даже для здорового человека. Тем не менее здесь всегда многолюдно. Потому что санаторий "Садгород", единственная на Дальнем Востоке специализированная здравница для этой категории больных, уже пять лет как прекратил существование. Путевки же в аналогичные санатории в западных регионах страны приходят в Приморье в ограниченном количестве, не более 10 в год. В Приморье же около трех тысяч спинальников. Кроме того, при нынешней повсеместной дороговизне много не наездишься. Ближайший специализированный санаторий "Лесная поляна" находится в Пятигорске. А "островок надежды" на Часовитина, 7 работает бесплатно.

- Мы оторваны от общества здоровых людей. Наше существование ограничено четырьмя стенами, далеко не всегда уютных и комфортных квартир. Но такова реальность нашей жизни. Нас не желают видеть в общественных местах! Поэтому для людей нашего круга тренажерный зал - это прежде всего место общения, - говорит Надежда ШИШЛОВА, председатель общества инвалидов-спинальников "Владос", инвалид I группы, многократно познавшая на собственном примере уничижительное отношение к инвалидам некоторых представителей нашего здорового социума. Если, конечно, определение "здоровый" применимо в данном случае.

Однажды на приеме у одного депутата Думы Владивостока, Надежда Прокопьевна услышала обидные слова, брошенные в адрес членов "Владоса" председателем одной общественной организации Первомайского района: мол, вашим инвалидам нечего появляться в городе! Пусть они сидят дома! И сопровождающие лица им не нужны! Хватит услуг социального работника на дому! Ох, как тогда вскипела председатель "Владоса"!

- Не дождетесь! - резко ответила Шишлова обидчику. - Мы будем выползать из стен своих квартир и гулять на колясках и на костылях по улицам. Кто как сможет! Мы так же хотим видеть солнце и небо не только из окна. И мы не должны никому ничего доказывать.

Это не жизнь! Это ниже ее…

Сегодня в городском обществе "Владос", структурной единице Приморского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), 165 инвалидов-спинальников и больных ДЦП. Из них 106 человек - инвалиды I группы, 59 инвалидов II группы. По словам его председателя, членов общества могло бы быть гораздо больше. Но многие инвалиды, видя отношение власти к проблемам граждан с ограниченными физическими возможностями, не верят в возможность своей организации что-либо изменить в их жизни в лучшую сторону.

Наоборот! По их словам, государство делает все, чтобы усложнить инвалидам существование, а также ускорить их уход в мир иной: "Чтобы мы не мозолили глаза".

- Наш общественный транспорт, наши города, дома и квартиры не приспособлены для инвалидов-спинальников. Вы видели где-нибудь во Владивостоке пандусы для колясочников? Или оборудованные перила для маломобильных инвалидов? А поручни в санузлах или специальные стульчаки на унитазах для этих людей? Я - нет! Инвалиды-спинальники не могут без посторонней помощи даже принять ванну, как нормальные люди. Потому что во Владивостоке подъемников для ванн нет даже в магазинах! И после этого нас убеждают, что мы живем в цивилизованном государстве? - возмущается Надежда Шишлова.

Не так давно одна молодая женщина, член общества "Владос", перенесшая в детстве полиомиелит, вынуждена была провести ночь в ванне без одежды, потому что не могла из нее выбраться самостоятельно. Между тем в Москве, все инвалиды-спинальники обеспечены подъемниками для ванн по программе реабилитации столичного правительства, причем совершенно бесплатно.

Во Владивостоке же администрация города в 2006 году подарила спинальникам три недоукомплектованных тренажера, из которых инвалиды собрали один. Да в 2007 году к Международному дню инвалида выделила 20 тысяч рублей "на укрепление материально-технической базы" плюс теннисный стол. В этом же году инвалиды Владивостока, которым посчастливилось вчера попасть в ДОФ на мероприятие в честь Декады внимания к проблемам инвалидов, получили от городской администрации по коробке конфет.

Как рассказали "ЗР" участники этой акции, изначально планировался только показ спектакля для инвалидов. Но буквально за неделю чиновники из Управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока ненавязчиво попросили председателей инвалидных организаций Владивостока продемонстрировать… достижения своих обществ: изготовить стенды с фотографиями, подготовить номера художественной самодеятельности. И плевать, что незрячие не увидят, а плохослышащие не услышат происходящего! Главное, чтобы "галочка" была в отчете! Надо же как-то оправдывать существование своей конторы, недавно, кстати, появившейся в структуре мэрии. Не подумали чиновники и о том, что инвалидам будет проблематично добраться на мероприятие в центр города. Так оно и случилось: из-за пробок и холода многие не прибыли.

В качестве справки: в 2007 году из бюджета Владивостока израсходовано более 3,2 млн. рублей на реализацию мероприятий, направленных на улучшение жизнеобеспечения инвалидов. Очень хотелось бы узнать, какая сумма ушла в прошлом году на содержание аппарата Управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. Если это не секрет, конечно.

Между прочим, колясочников в ДОФе почти не было. Инвалиды шушукались между собой, что "сверху", якобы, поступила секретная команда: "колясочников не приглашать!" Дабы не портить "интерьер" мероприятия.

Памятуя недавнее прошлое, в это можно поверить. Минувшим летом на собрание в честь 20-летия Всероссийского общества инвалидов в мэрию была приглашена только одна колясочница, Ольга Николаевна ДЕРЕВЦОВА, председатель Приморского отделения ВОИ.

Заграница нам поможет?

Сегодня российским инвалидам приходится надеяться только на божью милость и спонсоров. В нашей стране финансирование всех обществ инвалидов со стороны государства давно прекращено. Более того, после принятия Закона РФ № 122-ФЗ "О социальной защите инвалидов" от 29.12.2004 года жизнь этой группы людей ухудшилась. Этот документ лишил инвалидов льгот на зубопротезирование, изготовление протезно-ортопедических изделий, медикаменты и медицинское обслуживание, а инвалидные коляски и вовсе были исключены из списка средств реабилитации. Наши депутаты оставили инвалидам только костыли, коляски же приравняли… к автомобилям. Есть деньги - покупай! Нет - сиди дома!

Кстати, мало кто из здоровых граждан знает, что до сих пор наши безрукие, безногие, беспалые соотечественники регулярно проходят унизительную и утомительную процедуру во ВТЭК для подтверждения своего увечья! Чтобы получить у государства копеечные льготы, которые еще остались.

Вспоминается недавняя история, случившаяся с моим знакомым, бывшим военным летчиком Евгением Г., когда он пытался купить билет на междугородный автобус за полцены. Евгений инвалид, у него вместо одной ноги протез. Но кассир в льготе отказала: у приятеля в документе была просрочена отметка, подтверждающая его инвалидность. Ну не успел он в очередной раз пройти ВТЭК! А тут друг умер в другом городе. Пришлось Евгению платить за билет по полной, отдав последние деньги, приготовленные на цветы для покойного. Конечно, кассир формально была права, она действовала по инструкции. Таковы правила игры в нашей стране... Поэтому остается одно из двух: или менять правила игры, или…

Что же касается общества "Владос", то сейчас в тренажерном зале имеется все самое необходимое. Недавно христианская пара из США, брат и сестра СТРОДЕРМАНЫ, приобрела для инвалидов тренажеры и спортинвентарь на 95 тысяч рублей.

- Нам бы еще ремонт сделать да зал утеплить, и тогда жить можно, - грустно улыбается Надежда Прокопьевна, понимая, что ее мечты несбыточны.

И еще. 30 марта 2007 года вступила в силу Конвенция о правах инвалидов, утвержденная Генеральной ассамблеей ООН. Нашей страны не оказалось в списке 110 стран, подписавших этот документ. Россия подписала Конвенцию только осенью 2008 года. Под нажимом мировой общественности.