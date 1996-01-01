Поставить шлюз между Рунетом и остальной Сетью предлагает президент отечественной ассоциации разработчиков ПО Валентин МАКАРОВ

По его мнению, шлюз, через который будет открывать доступ к зарубежным ресурсам, обойдется в несколько сотен миллионов долларов, а его возведение займет около 10 лет. Необходимость защитить Рунет от внешних угроз ранее также высказывал и министр связи Игорь ЩЕГОЛЕВ.