Суд обязал сайт знакомств открыть раздел для геев и лесбиянок

Популярный американский сайт знакомств eHarmony откроет специальный раздел для геев и лесбиянок. Этот шаг является одним из условий урегулирования судебного дела по иску представителя сексуальных меньшинств Эрика МАККИНЛИ, в 2005 г. обвинившему сайт в дискриминации.

eHarmony объявил, что добавит к поиску разделы "он ищет его" и "она ищет ее" к 31 марта 2009 г. Таким образом владельцы сайта намерены уладить и второй судебный конфликт, возникший в марте этого года. Тогда жительница Сан-Франциско Линда КАРЛСОН также подала на eHarmony в суд, и тоже по причине дискриминации. Теперь, как уверен вице-президент eHarmony Антон ДЖОНСОН, это дело закроют, так как претензии женщины после урегулирования дела Маккинли потеряли актуальность.