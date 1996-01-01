В ноябре корреспондент "ЗР" с российской научной делегацией побывал в столице летней Олимпиады Пекине

Посещение олимпийских объектов стало главным событием культурной программы российских ученых.

Где-то я вычитала, что олимпийские прогнозы всегда предсказуемы. Дескать, победу на Олимпиаде определяют быстрый рост экономики, численность населения, государственная поддержка спорта и его перспективное планирование.

И хотя Китай уступил США по числу медалей, он убедительно утер нос всем их качеством: 50 - золотых, 21 серебряная и 28 бронзовых.

Мы, к счастью, тоже показали, что щи не лаптем хлебаем: получается, что все бывшие республики СССР на Играх в Пекине завоевали 43 золотые медали.

Пекин сегодня

Столица страны неузнаваема по сравнению с той, какой я ее увидела впервые пять лет назад. Пример.

Тогда прогуливались по площади Тяньаньмэнь. Полдень. Народу - не протолкнуться. Через полчаса меня постиг приступ мигрени: прохожие все были на одно лицо, темноволосы. Все одинаково одеты и громко галдели. Казалось, что на тебя движется однородная людская масса, в которой ты - песчинка на пляже. Хотелось пространства.

Сейчас - совсем другая картина. Исчезла традиционная одежда социалистического Китая - мрачные френчи мужчин и тусклые наряды женщин. Прохожие обрели индивидуальные лица. Возникло пространство и комфорт.

Плеваться и публично сморкаться китайцы по требованию КПК практически перестали уже как год. Мусорить, однозначно, прекратили вовсе. За несколько лет Пекин изменился не только внутренне, но и внешне - появились новые станции метро, сотни километров транспортных развязок, небоскребы и главное украшение страны - олимпийские объекты.

В сущности, нынешним летом во время Олимпиады произошла всемирная презентация Китая. Оглушительный успех китайских спортсменов показал, что такое социализм с китайской спецификой.

Но замечали ли вы, что в этой стране все - немного слишком. Что не вполне соответствует умеренности, скажем, европейцев. Касается ли это совместимости несовместимых для нас цветов - красного, зеленого, синего и желтого, касается ли это пищи, в которую идет все. Так и с олимпийскими объектами.

…"Гнездо птицы" - главный стадион Олимпиады-2008. Стадион сооружен по проекту швейцарских архитекторов, но в очевидном китайском стиле и потрясает не столько изысканностью формы, сколько циклопическими размерами. Стесняюсь сказать, но стадион не произвел на меня высокого эстетического впечатления. Этакая куча бетонных и металлических конструкций. Хотя в целом действительно напоминает воронье гнездо. Практичные китайцы пока используют стадион в развлекательных целях по вечерам, а днем компенсируют затраты на строительство, пропуская в день до 20 тысяч туристов. Посещение лишь двух объектов - стадиона и бассейна обходится туристам в 80 юаней. В пересчете на посещаемость - бешеные деньги.

В свое время мне удалось побывать на олимпийских объектах в Сиднее. Субъективное сравнение - в пользу австралийцев. Может быть, потому, что мы, приморцы, знаем, что такое строительство по-китайски: много излишеств, вычурно и чуть-чуть недожато. Там - не доделано, здесь - краска подтекла, а в этом месте уже отваливается подсветка на пешеходной площадке, и посетители спотыкаются об нее. v Или. Мне довелось побывать в гостях у крупного ученого и политического деятеля Китая. Охрана дома - по высшему классу. Два кордона. Подъезд - как в гостинице: с администрацией и внутренней связью. На этажах - секьюрити. Квартира… Хозяин не был в курсе, сколько в ней квадратных метров, но я сбилась, считая число комнат. А подъезд - сугубо по-китайски: провода висят, стены облупились, а окна сделаны неоткрывающимися. Поэтому их и не моют.

Китай заговорит по-английски...

Так обещали устроители Олимпиады накануне ее открытия. Гостям и многочисленным туристам было гарантировано, что обслуживающий персонал Олимпиады, все полицейские, водители такси, служащие отелей, парикмахерских, ресторанов и магазинов к открытию события будут говорить по-английски. Эту высоту Поднебесной взять не удалось. Или куда-то исчезли китайцы, что обеспечивали международное общение в дни главного спортивного события мира.

Один из российских профессоров, вдохновленный обещанной вербальной доступностью китайцев, отправился по своим делам в центр Пекина, прихватив в ресепшн лишь конверт, где был написан, якобы адрес нашего пансионата.Профессор уезжал на пару часов. Но прошел обед. Заканчивался ужин, а руководителя российской делегации все не было. Телефон у него исчез из кармана еще в родном аэропорту.

Вечерело. Коллеги напряглись. Тот вернулся к полуночи, когда его товарищи готовились поднимать на ноги посольство. Оказалось, в полной надежде на то, что после Олимпиады он найдет общий английский с китайцами, тот рискнул возвращаться в пансионат на такси. Показал конверт водителю. Тот повез. На конверте, как выяснилось позже, было написано иероглифами лишь ориентировочное место, где остановилась группа. Приблизительно так: Владивосток, между Улиссом и мысом Чуркина. Таксист завез профессора в какую-то промзону и сдался - дальше были горы. Вернулись в исходное положение, и - к полицейскому. Где российское посольство, где, на худой конец, ваша Генеральная прокуратура? Полицейский улыбался, и не более того. Среди прохожих несчастный также не нашел помощников. К счастью, у человека сохранялось пространственное мышление. Он стал тыкать пальцем водителю - какой стороны держаться и на какое кольцо перестраиваться. Доехали к месту "между Улиссом и Чуркиным"… И профессора осенило: где-то в километре от пансионата есть стрельбище с олимпийской символикой.. Жестами и звуками он изобразил это дело водителю. Сначала шофер струхнул: пиф-паф? Тыды-ды-ды?…Калашников?… Но дошло. Всего за 280 юаней профессор, заслуженный деятель науки РФ, успешно завершил тур, не встретив на своем долгом пути ни одного китайца, хоть что-нибудь понимавшего по-английски.

Я освоила эту проблему с меньшими потерями и вовремя сделала выводы, составив краткий словарь необходимых иероглифов. Дело было в парикмахерской. Туда приходилось ходить дважды в день, чтоб погреться. Тепло в Пекине подают в конце ноября, а горячей воды на момент нашего приезда не было. Зато напротив было полно парикмахерских. Казалось, там я без проблем получу нехитрое обслуживание. Заодно и согреюсь. Отнюдь. Не понимали ни слово "помыть", ни "фен". Жестами и мычанием обрисовав задачу, я уселась в кресло напротив зеркала. И вижу в отражении - сзади начинает подтягиваться персонал. Десять человек. Пятнадцать. Тридцать. Немигающими, полными изумления глазами люди начинают рассматривать меня, касаясь пальцами кожи и волос. У меня было ощущение, что я только что слезла по лиане с пальмы. Долго мыли шампунем без помощи воды. Потом окатили из душа, вода которого чуть отличалась от забортной температуры. Процедуру с феном я осуществляла самостоятельно, вызвав всеобщий восторг и аплодисменты. И всего-то за 10 юаней.

…Правильно говорят опытные лингвисты - учите китайский, через четверть века он станет языком международного общения. Потому, наверное, китайцы и не утруждаются английским.

Чужой земли не нужно нам ни пяди…

Этот щекотливый разговор начинался еще во время пребывания китайских ученых во Владивостоке в октябре. Вдруг от них я услышала, что в нашем городе ничего не осталось китайского. Дескать, жаль. Я от чистого сердца напомнила историческую миссию МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО. Беседу холодно свернули.

В Пекине тема поднималась дважды. В заключительный ужин всплыла вновь. За столом был и наш соотечественник-востоковед из Улан-Удэ ЧЕНГИЗ, сегодня работающий в Пекине. Слушая монолог одного из китайских ученых о территориальных проблемах с российским Дальним Востоком, приморские коллеги дождались паузы, чтоб поставить авторитетную точку.

- Вы - сторонники Ленина?

- Конечно…

- Он для вас авторитет?

- Безусловно.

- Так вот… Владимир Ильич ЛЕНИН в свое время сказал: "Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский" - вступил в дискуссию Ченгиз, опередив наших. И спор прекратился под овацию.

И объективная реальность

Мы уже не говорим, что китайский дракон прыгнул. Он несется, развевая хвост по всему миру: за Китаем - будущее. Придерживаясь теории марксизма-ленинизма, китайцы, действительно, сумели построить социализм, пусть и с китайской спецификой. Им на деле удалось показать, что страна все делает не только на благо международного авторитета, но и для каждого конкретного китайца. Прикиньте. Пенсия там составляет, как правило, 95% от заработной платы. Для пенсионеров существуют большие льготы в оплате коммунальных услуг, медицинское же обслуживание бесплатное, как и для большинства населения. В январе для пенсионеров станет бесплатным проезд в метро и городском транспорте. Для студентов оплата проезда в метро составит в пересчете на российские деньги 20 копеек. Пенсионеры с нового года смогут бесплатно посещать музеи, выставки, некоторые зрелищные мероприятия.

Средняя продолжительность жизни мужчин - 78 лет, женщин - за 80. Для детей малообеспеченных и многодетных семей предусмотрено как бесплатное обучение в вузах, так и льготное - в зависимости от успеваемости студента. В стране - контролируемая рождаемость. Но она стимулируется в семьях малочисленных и коренных народов.

Бензин в стране, импортирующей нефть, дешевле, чем во Владивостоке. Не говоря уже о том, что в космос китайцы летали на корабле, каждый винтик которого сделан в Китае. Но с "китайской спецификой" сталкиваешься на каждом шагу, она подчас ставит в тупик. На улице ЯБАОЛУ, где ведется торговля для русских, я легко купила три замечательных шерстяных одеяла, два роскошных комплекта постельного белья, перчатки. За все - три с половиной тысячи рублей. Они были в кошельке. Но…там отказывались брать евро - предпочитали только доллары. Отринули евро даже в дьюти фри. А в банке взяли сумасшедшие проценты за обмен евро на доллары. Карта Visa не активировалась все дни, даже в аэропорту. Прилетела домой - свободно, как в любой стране.

Но главная примета сегодняшнего Китая - здесь не боятся мирового финансового кризиса. Там все предусмотрено на все случаи жизни народным правительством, которому народ по-человечески безгранично доверяет. Достаточно сказать, что первые лица Китая в период после майского землетрясения в провинции СЫЧУАНЬ находились в районе бедствия, руководили спасательными работами, жили жизнью обычных спасателей, находили слова утешения для тех, кто потерял близких и кров. Следуя примеру своих лидеров, миллионы китайцев передали огромные сбережения, помогая жертвам бедствия.

Но о государственной политике Китая в условиях международного кризиса - в другом номере.