Девушка-инвалид выиграла судебный процесс против авиакомпании S7

Черемушкинский суд удовлетворил гражданский иск Натальи ПРИСЕЦКОЙ к авиакомпании S7. 30 июня этого года ее не пустили на борт самолета, так как она, имея возможность передвигаться только на инвалидной коляске, зарегистрировалась на борт самолета без сопровождающего лица. Стюардесса авиакомпании S7 отказалась принять на борт Присецкую, ссылаясь на "внутренние инструкции".

За причиненный моральный вред она требовала взыскать с авиакомпании 1 млн руб. и штраф в размере 500 тыс. руб. в пользу государства. Суд обязал компанию S7 выплатить Присецкой 50 тыс., а в счет государства - 25 тыс. После заседания Присецкая заявила, что удовлетворена решением суда, так как он признал, что компания S7 не права.