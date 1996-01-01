Наш человек в Лас-Вегасе

…В начале 90-х годов не было во Владивостоке популярнее места отдыха, чем кафе-корабль "125 лет Владивостоку", обосновавшееся на мелководье Спортивной гавани. Граждане назвали эту железную танцплощадку по-свойски - "баржа". Своей популярностью "баржа" была обязана прежде всего шоу-группе "Красная Саламандра", которой руководил Буторин.

Но в июне 1993 г., после празднования 60-летия КТОФ, дискотека на "барже" закрылась. Правда, на некоторое время. После чего в местных печатных СМИ появилось несколько публикаций, посвященных диск-жокею Буторину. В одних он обвинялся в злостном неповиновении стражам порядка, за что позже был оштрафован народным судом Фрунзенского района на 50 рублей, в других - журналисты представляли Валерия жертвой милицейского произвола. Потом было задержание на пару часов в "обезъяннике" Фрунзенского РОВД. После чего в одной из местных газет появилась заметка с красноречивым названием "Диск-жокей бежал, его ищут". Процитируем последний абзац:

"В два часа ночи диск-жокея отпустили домой, наказав явиться на следующий день для дальнейшего разбирательства. Утром Буторин к участковому не пришел, и местонахождение его до сих пор неизвестно. Сейчас его ищут - и рано или поздно найдут. Но лучше, конечно, явиться самому…"

"Мы там никому не нужны!"

…Прошло 15 лет. И диск-жокей явился. Точнее, Валерий Буторин, 43 лет, гражданин США, приехал во Владивосток повидаться с родными. В интервью "ЗР" он рассказал о финале этой истории, а также, что с ним произошло дальше.

- После этого случая нас замучили проверками. На проведение дискотек приходилось брать разрешение в отделе культуры города. Милиция запрещала, а мы работали! Милиция "писала" одни статьи, мои защитники - другие. Это была информационная война. И если честно, то меня так все задолбало, что я решил завязать с дискотекой, - вспоминает Валерий. - У меня была открытая виза в Америку. Я ее сделал еще летом, тогда это было просто. Мне хотелось посмотреть, как живут за границей. Но когда я туда попал, я понял, что это была самая губительная идея. На самом деле мы там никому не нужны!

- Но ты там не умер с голоду...

- Когда я туда попал, я трое суток тупо сидел в аэропорту, не зная, куда идти. Хотя деньги у меня были. Перед отъездом я продал две свои машины по две тысячи долларов за каждую. Третью подарил другу.

Сначала был Сан-Франциско, откуда я попал на Гавайи в Гонолулу, где проторчал пять месяцев. Там же в 1994 г. получил свои первые американские документы. В том числе и водительское удостоверение. Но мне их дали не сразу. Пришлось немного побегать. И здесь мне помогли газетные публикации про скандал на "барже". Когда американцы их прочитали, предварительно переведенные, они поняли, что у меня действительно был повод уехать из России.

В Сан-Франциско, кстати, я познакомился с американцем, который чуть-чуть говорил по-русски. И ему ради прикола было интересно поговорить со мной. Он мне и помог купить билет. А на Гавайях я совершенно случайно встретил человека из Владивостока. И в дальнейшем он мне подсказывал, что делать и куда идти.

Из Гонолулу я перебрался в Сиэттл. Потом мне стало скучно, и я стал путешествовать. Но все это было не то. И я тогда подумал, а где же настоящая Америка? И поехал в Лас-Вегас, где еще не был. Закончил школу барменов, работал в казино. Там же познакомился с австралийским продюсером клуба С-2К. В С-2К я уже работал ди-джеем и директором небольших шоу. После чего создал проект "Русская рулетка" в ночном клубе Barcode. Дело пошло, но в 2007 г. у меня его увели армяне! Они думали, что поднимутся на наших наработках. Но через несколько месяцев они прогорели.

- Кем тебе пришлось работать?

- С работой в Америке нет проблем, если есть желание работать. Я работал посудомойкой. Работал на Аляске. Работал токарем на предприятии концерна "Боинг". В 1997 г. получил сертификат риэлтора, пройдя предварительно обучение, проверку специальными тестами, проверку ФБР.

Патроны подорожали

- Сколько ты зарабатывал?

- Совсем не те деньги, как думают многие в России. Дом я купил в кредит. И до сих пор его выплачиваю. У россиян устойчивая иллюзия, что все американцы живут в кредит и от этого очень счастливы. В Америке действительно все живут в кредит. И чем дольше срок его выплаты, тем они счастливее! Американцы совершенно не могут считать. Когда дилер им говорит, что за машину, к примеру, можно платить по 400 долларов в месяц, а не 800. Но при этом срок платежа растягивается на два года. Они соглашаются на 400! И еще говорят дилеру "спасибо!" Они не понимают, что в итоге машина им обойдется не в 10 тысяч долларов, а в 25. Для них главное - помесячный платеж. Они живут одним днем, не думая о будущем.

- Как воспринимают кризис американцы?

- В Америке все законопослушные граждане имеют личное оружие, чтобы обороняться от грабителей. У меня тоже есть пистолет. Так вот, за последние полгода патроны подорожали в три раза! Потому что прогнозируется большое количество безработных. Я сейчас рассказываю, а сам думаю, надежная ли у меня там дверь. У нас уже были случаи, когда люди кончали жизнь самоубийством из-за потери работы. Я знаю русскую семью, у которой еще вчера был успешный бизнес. Они купили дом по ипотеке, процветали, а сейчас не знают, что делать. Они не могут заплатить проценты. И дом у них забирают.

- Не хотелось ли вернуться в Россию?

- Мне действительно порой хотелось все бросить и вернуться. Сейчас не хочу. Да, я гражданин США. Но я - русский и всегда им останусь. А возвращаться надо было в 2005 г., когда все можно было дорого продать. Сегодня в Америке спад. Мне кажется, сейчас самый момент уезжать из России. Продав здесь все, в Америке можно купить хороший дом за относительно небольшие деньги.