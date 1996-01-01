Учителя средних школ не готовы к компьютеризации и интернетизации учебного процесса

Иногда полезно почитать не имеющую отношения к профессиональной деятельности литературу. Например, одна из глав книги Билла Гейтса "Бизнес со скоростью мысли", повествующая о том, как компании Microsoft удалось заработать на компьютеризации американских общеобразовательных школ, подвигла на изучение ситуации в приморских школах.

До окончания реализации краевой целевой программы "Электронное Приморье - 2005-2010 гг." осталось два года. Как следует из отчетов администрации края о первом этапе компьютеризации приморских общеобразовательных заведений и подключении их к Интернету, сейчас этим благом цивилизации могут пользоваться все 720 школ. Если, конечно, потрудятся распечатать полученные компьютеры и подключить проведенные провода.

Как следует из доклада директора департамента связи и информатизации Приморского края Алексея ЩУРОВА на Законодательном собрании Приморья, финансирование программы "Электронное Приморье" в 2009 г. составило 58,5 млн руб. Из семи подлежащих выполнению проектов самый важный - доведение до ума интернетизации и компьютеризации общеобразовательных учебных заведений.

По сути, выделенные средства федерального, краевого и муниципального бюджетов на компьютеризацию школ достигают только одной цели: в школах появляется "железо". О том, что с ним делать: подключать, обслуживать, платить за интернет-трафик, должны позаботиться на местах. Учитывая, что средний возраст учителя приморской школы перевалил за 50 лет, можно себе представить, с каким настроением проводятся плановые встречи на тему "Социальные сервисы Web 2.0" или "Методика сайтостроения в школе". Кстати, в США большинство общеобразовательных школ имеют свои сайты. На них не только вывешено расписание уроков - на форумах проводят родительские собрания, а при вводе пароля родитель может ознакомиться с успехами своего отпрыска без дневника.

Пока в центре внимания общественности по теме "Интернет в приморских школах" оказался только конфуз с полугодовой неоплатой интернет-трафика. После 31 мая школы были отключены от доступа, поскольку в бюджете края финансирование на эти цели заложено не было. Депутат Валентина КАТКОВА четко изложила позицию учителей края о том, зачем в школе интернет после 31 мая: "Как вы думаете, когда учитель готовится к новому учебному году? И когда он будет делать электронные методические пособия? Мы должны позаботиться о том, чтобы впредь таких проблем не возникало. Доступ к сети Интернет должны иметь все школьники и педагоги". Сказано - сделано, оплата интернет-трафика на следующий год гарантирована. Однако проблема с освоением содержательной части программы "Электронное Приморье" в образовательных учреждениях края куда глубже. И она даже не сводится к сложностям программного обеспечения.

По словам Елены ГРИГОРЬЕВОЙ, ректора Приморского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, на местах все зависит от энтузиастов, причем не только от штатных учителей информатики: "Дело в том, что совместными усилиями заинтересованных в приобщении к современных технологиям и Интернету педагогов мы прошли этап ликвидации компьютерной безграмотности еще два года назад. Сейчас ПИППКРО сотрудничает с компаниями Microsoft и Intel, регулярно проводящими в наших стенах специализированные семинары. Организация семинаров поставлена так, что любой заинтересованный учитель из края может на них попасть. Было бы желание". Громкими именами Microsoft и Intel работа по ликвидации компьютерной безграмотности не ограничивается. В крае созданы сетевые сообщества педагогов, дополняющие программу "Интернет-поддержка профессионального развития педагогов". В рамках этой программы учителя, преодолевшие в себе нежелание разбираться в современных электронных технологиях и, напротив, вошедшие во вкус изменений, создают библиотеку электронных ресурсов. Если, например, один из учителей физиков проявит энтузиазм и создаст электронную методичку по доходчивому изложению, например, теории относительности, то плодами его труда смогут воспользоваться все заинтересованные члены сетевого сообщества. Достаточно кликнуть мышью на слове "скачать".

Создание подобных сетевых сообществ не находка Приморского края. Среди российских интернет-продвинутых педагогов популярен ресурс ВиЭксМ (www.it-n.ru). То же самое, только в размерах страны. "Когда учитель осознает, какие возможности открываются перед ним, когда он привыкает к интернет-среде… Ведь при базовом знании английского можно пользоваться ресурсами не только Рунета, его уже не нужно уговаривать повышать квалификацию", - рассказывает Елена Григорьева. Русскоязычное учительское инернет-сообщество ставит перед собой далеко идущие цели: когда активное использование современных цифровых учебных ресурсов станет обычным делом, "это должно создать условия для достижения большинством учащихся (независимо от места их проживания или социального статуса их семей) образовательных результатов, адекватных новым требования рынка труда и современной социальной жизни".

Обратная сторона медали - те, кто остался в аутсайдерах и до сих пор не знают, где у компьютера кнопка reset, через пару лет останутся в Каменном веке. Единственная надежда на катализацию процесса самими учениками - некоторые продвинутые личности сами пишут простенькие "движки" для школьных сайтов и ведут заполнение контента… "А что делать? Теперь у нас ученики учат учителей, мы в компьютерной среде эмигранты, а они - аборигены. Любимая игрушка моего пятилетнего внука - папин ноутбук. Придется с этим смириться, и деньги федеральной программы тут ни при чем. Таков эффект последней мили", - подытоживает ситуацию на форуме один из членов учительского интернет-сообщества.