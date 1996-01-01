С Дедами Морозами по вызову случился недобор

Праздничные агентства Владивостока столкнулись с кадровой проблемой: профессиональные Деды Морозы по вызову не желают работать за те деньги, которые предприятия готовы заплатить за проведение корпоративных вечеринок.

"Для Деда Мороза ваша вечеринка может оказаться пятой по счету за вечер. Но он не должен приезжать на праздник как выжатый лимон. По технологии между двумя выступлениями должен быть минимальный часовой отдых. Однако из-за того, что для профессиональных Морозов - это единственный способ быстро заработать, нормы часто не соблюдаются. Корпоративы идут всего 7-10 дней, на работу приходится брать людей с улицы. Они соглашаются на меньшие суммы. Снегурочкам проще, от них народ шуток и артистизма не ждет. Достаточно приятной внешности и голоса.