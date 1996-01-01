До Рождества не успеют…

Во Владивостоке близка к завершению реставрация католического костела Пресвятой Богородицы. Осталось установить шпили на башнях - и костел примет первозданный вид, каким он был в 1921 г., в год окончания строительства.

Однако, как не без сожаления отметил настоятель католического храма викарий ДАНИИЛ, до рождества, отмечаемого католиками всего мира с 24 на 25 декабря, установить шпили вряд ли удастся. Приблизительные сроки окончания реставрации костела, продолжающейся уже более 15 лет, - январь-февраль следующего года.