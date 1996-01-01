В Таиланде все спокойно. Под парусом

В Таиланде, несмотря на беспорядки и сложную внутриполитическую ситуацию, продолжается самая популярная регата в Азии "Кубок Короля Пхукета-2009". Приморский край на этой регате представляют два экипажа, выступающие в двух разных классах.

Класс Ocean Rover, яхта Thalassa, капитан Олег Красноперов, яхт-клуб "Семь Футов", в этой группе представлено 9 яхт из семи стран мира.

Класс Premier, яхта Ocean Agassy, капитан Илья Ермаков, яхт-клуб "Семь Футов". Здесь гоняются 10 экипажей из семи стран, для которых запланировано проведение 6-гонок. Уже состоялась первая гонка при сильном ветре, примерно 15 метров в секунду. В классе Ocean Rover экипаж Олега Красноперова занял второе место на яхте Thalassa. Экипаж Ильи Ермакова после первой гонки идет третьим.

Эта регата проводится в 22-й раз и традиционно посвящается дню рождения тайского короля. Не- смотря на экономический кризис и захват аэропортов в стране, на место проведения соревнований прибыли 93 экипажа из 28 стран мира. Все участники были разделены на 11 зачетных групп. Гонки будут проходить на акватории вокруг острова Пхукет в течение пяти дней.