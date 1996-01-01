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Китайские и русские студенты взялись за культуру
Во ВГУЭС открылся Центр китайской культуры. Учитывая тот факт, что в каждом вузе Владивостока есть подобный клуб по интересам, это бы не стало новостью. Однако инициаторами регулярного неформального общения выступили сами китайские студенты.
Культурный шок любой приезжающий в Россию иностранный студент переживает по-своему. Кто-то предпочитает все свободное от учебы время проводить в библиотеке и кампусе вуза - так безопаснее, кто-то разворачивает бурную общественную деятельность. Именно так поступили 10 студентов из КНР. Они организовали для себя и своих русских однокашников творческую площадку Центр китайской культуры. Для начала устроили фотовыставку "Мое сердце - Китай". На снимках - любительские съемки вчерашних школьников, их рассказ о том, как они видят свою малую родину в не лубочном варианте. Дальше - больше. Принесли фильмы о Китае на китайском и английском языках из личных коллекций. Подготовили доклады и выступления на русском о провинциях и городах, из которых они прибыли на учебу во Владивосток.
"Можно сказать, что это их способ адаптации к культурной среде, - рассказала "Золотому Рогу" директор международного центра культурного сотрудничества ВГУЭС Оксана ГУРДИЗЬЯНЕ. - Кроме разницы восточного и западного менталитетов, языкового барьера, дети сталкиваются с проблемами, связанными с воспитанием. Например, боятся обратиться с вопросом к незнакомому человеку, не члену их группы. Созданный ими культурный центр - это место общения китайских и русских студентов. Они не только практикуются в разговорном языке, но и осваивают новые для себя модели поведения".
Интересно отреагировали на инициативу китайцев студенты русские. Они тут же решили организовать Клуб русской культуры для иностранцев. "Просто надоело, что о России думают в формате матрешек и валенок. Пусть узнают что-то реальное о реальной России и российском Дальнем Востоке", - прокомментировал начинание один из активистов.
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