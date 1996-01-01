Продукты, снижающие холестерин

Компоненты, содержащиеся в оливковом масле и орехах, замедляют процессы окисления липидов, приводящие к образованию в сосудах жировых бляшек. Чуть менее эффективной заменой оливковому могут служить другие растительные масла или жир морских рыб, таких, как скумбрия, сардины, сельдь, палтус.

Практически всем доступны продукты растительного происхождения, богатые водорастворимой клетчаткой или пищевыми волокнами. В овсяных хлопьях и отрубях, нешлифованном буром рисе, муке грубого помола она содержится в виде клейковины. Кроме того, к растворимой клетчатке относится пектин - желирующие вещества, присутствующие во многих фруктах и овощах, в частности, в черной смородине, яблоках, грушах, апельсинах, грейпфрутах, сливах, абрикосах, бананах, персиках, клубнике, чернике, малине, изюме, инжире, черносливе, моркови, свекле, горошке, брокколи, цветной капусте, бобовых...

Пектин (которого больше в зрелых плодах) уменьшает всасывание холестерина в кишечнике и снижает на 10% концентрацию общего холестерина, и на 12% - плохого холестерина в сыворотке крови. Также он снижает концентрацию инсулина в крови и на 25% уменьшает риск смерти от коронарной болезни сердца.

Исследование, проведенное медиками, показало, что среди пациентов, страдавших сердечно-сосудистыми заболеваниями и в течение 3,2 года регулярно употреблявших продукты, обогащенные пектином, случаи развития коронарного атеросклероза встречались на 15% реже.