Ледяной массаж для кожи

Принято считать, что кубики льда с утра очень полезны для кожи лица, помогают ей "проснуться", тонизируя и сужая поры. Все это так, если пользоваться льдом в меру.

Слишком частое протирание кожи льдом или умывание ледяной водой является огромной нагрузкой для сосудов, в результате чего они могут расшириться, кожа станет краснеть, обострится чувствительность. Лед уместен в летний период для жирной и комбинированной кожи. Причем протирать кожу им нужно не чаще чем три раза в неделю.

Все остальное время лучше умываться водой комнатной температуры и очищать ее специальным молочком, лосьоном, тоником.