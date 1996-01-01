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Три вопроса о красивой коже

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Если у человека обычно кожа сухая, но с очень широкими порами, которые при любом волнении начинают активно вырабатывать сало, то к какому типу можно такую кожу отнести и какими кремами пользоваться, если без результата перепробовали уже и для сухой, и для жирной кожи? И возможно ли избавиться от широких пор?

- Сначала надо выяснить, нет ли у пациента выраженной гормональной патологии или какой-либо инфекции в организме, которая дает о себе знать таким образом. Имеются специальные микробиологические анализы, которые помогают это определить. Если есть инфекция - надо лечить ее, потому что в противном случае все остальные меры не дадут никакого результата.

На нашем лице отражается все, что есть в нашем организме, и первым делом надо привести в порядок его. Наличие инфекции может стимулировать увеличение пор, и, если вылечить инфекцию, они сами после этого стянутся. Совершенно избавляться от них, конечно, не следует, да это и не возможно: без пор не обойтись - через них кожа дышит. Но, конечно, они должны быть умеренными, не бросаться в глаза. Если инфекции нет - задача упрощается. Вероятно, дело просто в неправильном уходе. Наносить на лицо то крем для жирной, то для сухой кожи нельзя. Может быть, были еще какие-то ошибки. Чтобы выяснить все это, надо обращаться к врачу дерматокосметологу.

- Немало девушек уже после 20 лет начинают пользоваться кремами от морщин, мотивируя это тем, что вокруг глаз появляются морщинки. С какого возраста можно использовать крема для устранения морщин.

- В двадцатилетнем возрасте пользоваться кремом от морщин, скажем так, не полезно. Дело в том, что морщины бывают разными. В молодом возрасте их вызывают одни причины, в более старшем - другие. В старости это изменения всей кожи лица, ее одрябление и т.п. У молодых же, как правило, появляются мимические морщины, и возникают они обычно у людей с чрезмерно подвижным лицом.

Нередко "стрелки" вокруг глаз появляются у девушек, которые, скрывая свою близорукость, не желая носить очки или линзы, все время щурятся. Так вот, эти морщины - не повод для того, чтобы пользоваться такими серьезными кремами, как крема от морщин.

А крема эти действительно серьезные, рассчитанные на определенный возраст и определенные изменения кожи. Для борьбы с мимическими морщинами необходим только постоянный контроль за собой: надо приучить себя не морщить лицо, если у вас близорукость - носить очки. А пользоваться желательно простыми питательными или увлажняющими кремами.

- Правда ли, что у мужчин кожа лица лучше, потому что они бреются каждый день и снимают ненужный омертвевший слой?

- Нет, это утверждение неверно. От бритья кожа лучше быть не может, потому что бритье по сути - это каждодневное ее травмирование. Чтобы правильно сохранить кожу, надо бриться по определенной схеме, определенному маршруту, линиям, одновременно делая массаж лица. И то это касается только электробритв, станком так не побреешься. У людей, которые бреются станком, кожа после 50-60 лет портится быстрее, чем у тех, кто бреется электробритвой, как раз за счет того, что они без конца снимают верхний слой кожи, и не только омертвевшие клетки. Кожа мужчин действительно по большей части лучше, чем у женщин, однако объясняется это их гормональными особенностями, которые делают кожу более жирной. Как раз это ее качество и предохраняет лицо от неблагоприятных влияний и воздействий.

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