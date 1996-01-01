Подагра - спутница благополучия

Отчего бывает?

Подагра - заболевание, связанное с нарушением обмена мочевой кислоты. В норме она является конечным продуктом жизнедеятельности клеток, попадает в кровь и выводится почками вместе с мочой. Если же почки не справляются со своей функцией либо организм вырабатывает избыточное количество мочевой кислоты, она начинает кристаллизоваться и откладываться в подкожных узелках на всех участках тела - от пальцев ног до ушей. Это так называемые тофусы, которые могут достигать размеров голубиного яйца и буквально обезображивают человека. Но основные "залежи" мочевой кислоты находятся в суставах. Эти похожие на иголки микрокристаллы, соприкасаясь с полостью сустава, вызывают воспаление, сопровождающееся сильнейшей болью - подагрическим приступом. Именно острым воспалением одного или нескольких суставов и проявляется подагра, хотя куда опаснее безболезненное и незаметное отложение мочевой кислоты в почках, которое приводит к образованию камней, а в дальнейшем - к почечной недостаточности.

Но подагра не появляется на пустом месте. Предпосылкой для ее развития является врожденный генетический дефект в ферментах, участвующих в образовании мочевой кислоты. А вот провокаторами заболевания служат избыток животных белков и пристрастие к алкоголю (особенно - к пиву), которые постепенно нарушают обмен веществ в организме и приводят к повышенному образованию мочевой кислоты. Однако пройдет несколько лет, прежде чем подагра заявит о себе всерьез.

Аспирин вытягивает болезнь наружу

- Считается, что мужчины страдают подагрой в 20 раз чаще, чем женщины? С чем это связано?

- С наличием у мужчин большей мышечной массы. Чем больше масса, тем больше белка, являющегося основным субстратом для образования мочевой кислоты.

- Означает ли это, что "качки", имеющие солидную мускулатуру и потребляющие большое количество белковых продуктов, более подвержены подагре, чем их субтильные собратья?

- При отсутствии генетически обусловленного нарушения ферментативной системы, прием больших количеств специальных белковых продуктов не увеличивает риск развития подагры.

- Продукты питания в последние годы стали более доступными для населения. Россияне стали потреблять больше мяса, рыбы, морепродуктов, являющихся основными источниками образования мочевой кислоты в организме. Считается, что именно это и стало причиной роста числа заболеваний подагрой...

- Это лишь одна из причин. Число больных подагрой растет не только в России, но и в других странах мира. И для этого есть еще по крайней мере две причины: увеличение общей продолжительности жизни и рост числа сопутствующих заболеваний, требующих применения определенных лекарств, которые могут провоцировать повышение мочевой кислоты.

К примеру, такое широко распространенное заболевание, как гипертония предусматривает применение диуретиков (мочегонных препаратов). А диуретики могут привести к повышению содержания в организме мочевой кислоты.

Далее, всем известный аспирин. В небольших дозах (75-125 мг в сутки) его рекомендуют для профилактики инфаркта миокарда больным ишемической болезнью сердца. Но аспирин - и именно в небольших дозах! - приводит к повышению уровня мочевой кислоты. И когда аспирин начинает принимать человек, не подозревающий о своей генетической предрасположенности к подагре, болезнь вылезает наружу.

- А как выяснить, есть ли у человека склонность к подагре?

- Самый простой способ - сделать анализ крови на содержание мочевой кислоты. Если ее уровень повышен, желательно проконсультироваться с ревматологом. Потому что "бессимптомный" период, который может длиться достаточно долго (пока организм не насытится мочевой кислотой и она не начнет откладываться в полость суставов), но, если болезнь не держать под контролем, завершится острым подагрическим приступом.

Хотелось бы обратить внимание больных гипертонией, что повышенное содержание мочевой кислоты может вносить дополнительную лепту в повышение артериального давления. И в тех случаях, когда артериальное давление плохо снижается и врач никак не может подобрать схему лечения, надо обязательно проверить уровень мочевой кислоты в крови. Об этом, к сожалению, мало кто из лечащих врачей знает. Ну а пациенты - тем более.

- Во всех популярных статьях говорится, что подагрический артрит традиционно "дебютирует" с большого пальца ноги. Но почему именно с него?

- Это один из мифов о подагре. Просто в первых описаниях начала этой болезни фигурировало поражение большого пальца ступни. И с тех пор он так и следует из публикации в публикацию. На самом же деле большой палец поражается лишь в 14% случаев.

Новое лекарство от старого недуга

- Что принципиально нового появилось в лечении подагры за последние годы?

- Самым современным среди препаратов, вызывающих распад образованной в организме мочевой кислоты, является уриказа. Почему хищники, потребляющие исключительно белковую пищу, не болеют подагрой? Потому что у них в организме есть фермент уриказа, защищающая его от накопления мочевой кислоты. У человека такого защитного механизма нет. И ученым пришла мысль использовать для лечения подагры синтетическую уриказу. Первые же клинические испытания этого препарата дали хороший эффект. Но особенно эффективной уриказа оказалась при наличии тофусов. Раньше мы не имели возможности убрать эти тофусы. Пытались удалять их хирургическим путем. Но раны заживали плохо, швы расходились... При применении уриказы в течение 30-40 недель тофусы рассасываются без следа. Это очень большое достижение в лечении подагры. Но, к сожалению, уриказа пока применяется только за рубежом. В России этот препарат еще не зарегистрирован, но мы его ждем.

- А чем лечите больных?

- Основной препарат, применяемый для снижения синтеза мочевой кислоты организмом, - аллопуринол. Но хотелось бы обратить внимание как пациентов, так и лечащих врачей на одну особенность этого препарата. Аллопуринол работает лишь в дозах, адекватных течению болезни. При приеме менее 300 мг в сутки он не дает никакого эффекта, и получается, что больной просто зря переводит деньги. 300 мг - это минимум!

В зависимости от тяжести заболевания нормы приема доходят до 800 мг. Как правило, аллопуринол переносится хорошо, и только у 0,6% больных подагрой развивается гиперчувствительность. В этом случае врач назначает больному препараты, которые выводят мочевую кислоту из почек. Но хочу предостеречь любителей самолечения: при наличии камней в почках, а они при подагре бывают нередко, данные препараты принимать нельзя. Поэтому и не привожу их названий.

Еще один важный момент. Все препараты (и те, которые влияют на синтез мочевой кислоты, и те, которые способствуют ее выведению) необходимо принимать пожизненно. С этой болезнью можно жить, но ее надо держать под контролем. А для этого необходимо изменить характер питания.

Отдельно хочу сказать о лечении острого приступа подагры. Боль при подагре - это самая страшная боль, которую можно представить. На больной сустав невозможно даже подуть. Одеяло прикоснется - больной с криком отдергивает ногу. Как лечатся такие состояния? Как правило, острый приступ подагры снимают в стационаре. Для этого применяем мощные противовоспалительные препараты как гормонального, так и негормонального характера. Иногда делаем инъекцию в воспаленный сустав. Это помогает быстро снять подагрическую атаку.

Есть один уникальный препарат, который уже длительное время используется для снятия острого приступа подагры. Это колхицин. Но вне стационара я бы не рекомендовал его применять, так как у него имеется ряд побочных эффектов. Своих же пациентов, которые наблюдаются у нас длительное время и которым по роду их деятельности приходится часто находиться в командировках, а значит, нарушать диету, обучаем применению этого препарата и рекомендуем иметь его в дорожной аптечке на случай возможного приступа.

В диете - послабление

- Обязательным условием для лечения подагры является соблюдение больными соответствующей диеты. Но что ни возьми - все нельзя! Ни рыбы, ни мяса, ни гороха, ни грибов, ни редиски, ни капусты цветной... То же самое и насчет питья. Ну, алкоголь - это понятно. От него и здоровому вред. Но как отказать себе в чашечке кофе и чая?

- Во всех этих публикациях много преувеличений. Овощи можно есть любые - и спаржу, и шпинат, и щавель, и грибы, и помидоры, и цветную капусту, и бобовые (горох, чечевица, бобы). Табу с них снято. Доказано, что белок растительного происхождения не провоцирует обострение подагры.

Ограничиваем: красное мясо, рыбу и морепродукты. Если не можете без мяса, ешьте курицу, но без кожицы. Молочную продукцию можно употреблять в неограниченном количестве. Учитывая, что молоко, молочно-кислые продукты и особенно молочная сыворотка снижают частоту приступов подагры, их можно рассматривать как средство профилактики.

Больным подагрой рекомендуются щелочные минеральные воды. Они ощелачивают мочу, и в ней не образуются кристаллы мочевой кислоты. Не повредит и бокал качественного сухого красного вина, а вот все остальные спиртные запрещаются. Самым же опасным из них является пиво. Это 100%-ная провокация приступа.

Что касается кофе, то его употребление даже приветствуется. Более того, если ежедневно выпивать 6 чашек кофе, это позволит снизить число приступов подагры. Но я бы рекомендовал не растворимый, а натуральный кофе в зернах. Он благотворно влияет и на сердечно-сосудистую систему, и на центральную нервную системы, и на обмен мочевой кислоты.

- Больных подагрой отличает избыточный вес. Рекомендовано ли им лечебное голодание?

- Ни в коем случае! Во время голодания происходит интенсивный распад белков и увеличивается синтез мочевой кислоты. А вот разгрузочные дни не возбраняются.

- Какие существуют народные средства от подагры? Говорят, якобы полезны брусничный лист, березовые почки...

- Брусничный лист, хвощ полевой, березовые почки обладают мочегонным эффектом и оказывают некоторое антибактериальное воздействие, но против подагры они неэффективны. А вот корень имбиря - это просто уникальный природный продукт, положительно влияющий на обмен мочевой кислоты.

В нашем ревматологическом отделении мы употребляем имбирь следующим образом. Нарезаем тонкими ломтиками имбирный корень и лимон, добавляем немного сахара. И пусть смесь постоит несколько суток. Затем ее можно добавлять в чай, а также использовать как приправу к различным блюдам.

Полезна и вишня, она также обладает способностью снижать уровень мочевой кислоты.