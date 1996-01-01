Сидячая работа ведет к простатиту

Как известно, сидячая работа здоровья не прибавляет, а наоборот - ухудшает его. Ряд болезней могут преследовать работников такого труда, а именно: геморрой, ожирение, остеохондроз, простатит и т.д. Простатит - самое распространенное среди мужчин урологическое заболевание, пишет Job.ukr.net.

Это неудивительно, поскольку факторы, ведущие к его развитию (а сидячая работа за компьютером - один из основных), слишком распространены в нашей жизни. Работая в сидячем положении, в первую очередь рискуют операторы ЭВМ, пользователи компьютеров, те, кто весь день сидит и не имеет возможности (или ленится) встать и размяться.

PОбщее переохлаждение организма. Вы можете два часа ехать в заиндевевшей электричке, отдохнуть на холодном камне или у вас дома плохо топят.

PЧастые запоры. Заболевание может вызвать не эпизодический запор, а регулярные нарушения стула.

PДлительное половое воздержание и, наоборот, чрезмерная половая активность. И то, и другое вредно для всего организма, но в первую очередь отрицательно сказывается на состоянии простаты.

PХронические воспалительные заболевания организма (например, хронический бронхит, не леченые кариозные зубы).

PПеренесенные венерические и урологические заболевания (гонорея, уретрит).

Наукой доказано, что тесное мужское белье, а именно, тесные трусы могут стать причиной простатита. Следовательно, во избежание этого грозного недуга придется носить... трусы семейные. Такая модель, может, и вышла из моды, но ведь здоровье в моде всегда!

Любые другие состояния, способствующие угнетению иммунной системы организма (перетренированность у спортсменов, регулярное недосыпание, перерабатывание, неполноценное и нерегулярное питание, хронический стресс).

Все эти факторы либо облегчают микробам проникновение в предстательную железу, либо приводят к ухудшению кровоснабжения органов малого таза, застойным процессам, что способствует размножению микроорганизмов, развитию воспалительного процесса, появлению всех неприятных признаков простатита.