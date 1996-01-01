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Как нужно питаться в холода

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Зимой мы страдаем от частых простуд, недосыпания, кислородного голодания, проблем с настроением. Почему? Потому что едим "по-летнему".

- Большинство зимних проблем можно решить, изменив систему питания, - рассказывает кандидат медицинских наук Светлана Бойченко, - тогда не страшны ни холод, ни болезни. Только следите, чтобы ваша ежедневная потребительская корзина весила не менее 2000 килокалорий, - ведь снижение калорийности рациона ослабляет иммунную защиту организма. Не говоря уже о том, что недоедание в сочетании с холодом губительно для внешности. Также зимой лучше не придерживаться ни "белковых", ни "углеводных" диет - в холода организму нужно всё.

Бульон от болезней

- Помогает отражать атаки вредоносных микробов аминокислота цистеин, - рассказывает профессор Института питания РАМН Борис Суханов. - Она делает слизистые оболочки непроницаемыми для возбудителей заболеваний. Максимальное количество цистеина содержится в рыбе, соевых продуктах, злаках, сыре, твороге, мясе птицы. На завтрак нужно съедать хотя бы один кисломолочный продукт - кефир, простоквашу, ряженку или йогурт. В их закваске участвуют бактерии, повышающие местный иммунитет слизистой оболочки желудка и кишечника.

В идеале каждый приём пищи должен начинаться и заканчиваться витаминной добавкой. Чтобы пополнить запасы витамина С, который помогает организму восстановиться после болезней, нужно подружиться с квашеной капустой, полюбить отвар шиповника или чай с лимоном.

Для профилактики и лечения простуды врачи рекомендуют куриный бульон - он ускоряет восстановительные процессы в организме, снимает воспаление в горле и смягчает кашель.

Богатое белком нежирное мясо обеспечит быстрое восстановление иммунных клеток. Однако помните - иммунную систему нельзя подстегнуть только одним витамином. Врачи-диетологи рекомендуют в холодное время года налегать на фрукты-овощи жёлтого и оранжевого цветов - апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, тыкву, варёную морковь и др. Они содержат "противовирусные" витамины А, Е, С, а также особые вещества - биофлавоноиды, способствующие их усвоению.

Овсянка, сэр!

Зимой мы нуждаемся в дополнительной порции витаминов и микроэлементов. В оптимальном и наиболее сбалансированном соотношении они находятся в овсяной каше.

- Овсяная каша по питательной ценности максимально приближена к грудному молоку, - рассказывает профессор Суханов. - В ней есть витамины А, Е, В1, В2, В6, аминокислоты, а содержащийся в овсянке биотин хорошо излечивает сухость и шелушение кожи, выпадение волос. Это позволяет принимать овсянку даже наружно - в виде масок для лица.

Витаминами красоты диетологи считают витамины группы В. Если их не хватает, появляются красные шелушащиеся пятна на лице, трещинки в углах губ, а волосы и ногти становятся слабыми и ломкими. Главный источник витамина В - постное мясо, печень и хлеб грубого помола.

Бананы для счастья

Зимой, когда дни всё короче, нам не хватает серотонина - "гормона счастья". Для его выработки обязательно нужен свет, поэтому уровень серотонина в организме неизменно падает в холодное время года. Помочь от зимней депрессии могут бананы и шоколад.

К природным антидепрессантам относятся и жирные кислоты, которыми богаты жирная рыба, семечки, оливковое масло. Эмоциональный подъём вызывает также селен. Высоким содержанием этого микроэлемента могут похвастать орехи, морская рыба, красное мясо, печень, почки, семечки.

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