Нынешний год по предложению президента страны объявлен годом Семьи

По материалам средств массовой информации читатель может судить о том, что и сколько сделано приморским парламентом для улучшения жизни малообеспеченных семей, молодых родителей, детей и молодежи в целях улучшения жизни наименее социально защищенных слоев общества. Сделано много, а края не видно.

О месте семьи в обществе, о роли власти, о семейных ценностях размышляла в беседе с корреспондентом "ЗР" депутат краевого Законодательного Собрания Оксана РЫБАЛКО - член комитета по социальной политике и прав граждан.

...Я не скажу ничего нового, если напомню истину о том, что семья - основа любого общества. Как правило, какова модель семьи страны, таково и общество в целом. Но сколько бы усилий ни предпринимала власть для того, чтобы материально поддержать социально незащищенные слои, все усилия будут напрасны, если за дверью каждой городской квартиры или крестьянского дома не сформировано то, что принято называть семейными ценностями.

Главная задача семьи - рождение и воспитание детей. Это все понимают, правда, к сожалению, по-разному. Я сама - мама, и уже бабушка, хотя мне далеко пока до сорока, и в моей жизни и жизни дочери никогда не было нищеты, голода, двоечных дневников. Потому, что была Семья, с которой все начинается, и счастливое детство. Но бывает иное детство.

Я часто вижу повседневную мрачную сторону города, в которой детям жить опасно, потому что живут они в подвалах, на чердаках, в канализационных люках и на вокзалах.

Есть убийственная статистика о беспризорных и безнадзорных детях - их около 5 тысяч только в нашем крае. Есть и другая, не менее страшная статистика о детдомовцах, о брошенных и детях-сиротах.

Два года назад я делала телевизионную передачу "Будьте добры". Именно тогда я поняла, какой порочный, замкнутый круг существует в жизни этих детей. Многие из них имеют родителей, но каких... - дома беспробудные пьянки, детей бьют и морят голодом. Дети убегают на улицу, милиция их ловит и вновь возвращает домой. Почему домой, а не в интернат? Потому, что в нашей стране лишить семью родительских прав очень сложно. И сотни тысяч детей страны страдают в собственных семьях.

Они убегают на улицу и пополняют армию беспризорников. Родителей их отсутствие не волнует, те могут в алкогольном бреду даже этого не заметить. Я специально искала встречи с этими ребятами.

"Отловила" одного пацана на чердаке. Спрашиваю:

- Где живешь?

- Здесь?

- Где родители?

- Уехали. Адрес не знаю. Искать их не хочу.

- Что ешь?

- Иногда подают, а так... ворую...

Вокруг него стояли приятели - такие же бездомные дети. Дорога у них прогнозируемая - необходимое воровство, клей, алкоголь, детская колония, взрослая колония. Сломанная жизнь.

Я тогда же задумала создать приют для таких детей, куда бы они приходили хотя бы поесть, помыться, переночевать. Одна девочка тогда мечтательно переспросила: "Неужели и помыться разрешат?". Но нет в стране такого закона, по которому государство могло бы финансировать строительство и содержание приютов, куда ребенок мог бы свободно прийти и также в любое время свободно уйти (без принудительного возвращения домой).

...Недавно я перечитывала пьесу М.Горького "На дне". Там, в ночлежке, торговка Квашня говорит больной Анне: "Ты вот, на... поешь пельмешков. Горячее мягчит...".

У нас же нет ни ночлежек, ни уж тем более пельменей в них. Получается, что создание ночлежек и приютов возможно тол

ько за счет добровольцев, людей состоятельных и состоявшихся. И дело это - такое же богоугодное, как сооружение храмов. В той телепередаче я обратилась с экрана к представителям бизнеса города с просьбой поддержать идею, пошла с "шапкой" по своим знакомым, но ответа не получила. И пар ушел в гудок.

Я не поверю, что среди жителей Владивостока не найдутся люди, способные создать постоянно действующий фонд помощи беспризорным детям, что мы не сможем построить два-три приюта для них, куда бы они могли приходить передохнуть и получить элементарную медицинскую помощь. Качество же здоровья тысяч детей и подростков по-прежнему складывается на чердаках и в подвалах. И пока государство раскачивается, обеспечивая помощь тем, кто на виду: в детских домах и интернатах, тысячи беспризорных и безнадзорных детей голодают, воруют, убивают.

Не знающие ни грамоты, ни законов, ни последствий своей уличной жизни голодные волчата начинают постепенно звереть и представлять угрозу общественной и государственной безопасности.

Детское сознание подобно пластилину, оно еще может поменяться, если встретится с добротой и состраданием.

Аудитория газеты "Золотой Рог" как раз те люди, которые могут это сострадание проявить. Поэтому я предлагаю откликнуться на мое обращение и предпринимателей, и депутатов всех уровней, и обычных людей. Напишите или позвоните мне, если вы готовы помочь в устройстве самого элементарного - ночлежки для беспризорных детей Владивостока.

И еще одна очень больная детская тема - дети-сироты и отказники.

У нас нет морального права упрекать горе-родителей, побросавших своих детей. Они и не слышали о том, что такое семейные ценности. Когда ребенок живет в любви, когда на плите всегда горячий мамин борщ, когда отец встречает ребенка из школы, когда дома хранятся еще прабабушкины фотографии, а в Новый год - обязательная елка и подарки детям под ватой-снегом не от спонсоров, а от мамы и бабушки.

Средства массовой информации любят спекулировать на теме "мы распродаем наш генофонд", когда речь идет об усыновлении российских детей иностранцами. Мне всегда хочется сказать в этом случае: очнитесь, какой генофонд! Процесс усыновления иностранными гражданами детей громоздок и затратен. И иностранцам, как правило, отдают детей больных, с отягощенной наследственностью. И те их с радостью берут, лечат и воспитывают.

Да, и там случаются усыновители-уроды. Но процент их в сравнении со счастливым настоящим и будущим тысяч российских сирот за границей - несопоставим. И поверьте: если бы у нас стояла очередь русских усыновителей, то предпочтение отдавалось бы им. У наших же людей существует страх - а вдруг проявятся чужие гены, проснется дурная наследственность.

Страх понятный, но иностранцы этого не боятся, считают, что благоприятная социальная среда и хорошее образование помогут победить наследственность. Рискуют? Конечно, но ведь даже если половина из наследственно отягощенных детей в условиях семьи станет хорошими людьми - риск оправдан. За границей детей усыновлять стало модным.

Я очень хочу, чтобы это "веяние Запада" прижилось и у нас.

А у нас, к сожалению, бывают крайности...

Помните, летом все газеты шумели, какое счастье и благородство - в одном из южных регионов страны станица разобрала всех детей из коррекционного интерната? Усыновляли по двое-трое и более детей. Не о благородстве речь - она о том, что в эти сельские семьи брали безответных батраков. К чему же циничная восторженность? По-настоящему ответственных родителей-усыновителей мы не знаем: о своих поступках они молчат: добро делается безмолвно.

Если вы разделяете мою точку зрения - позвоните. Телефон приемной (4232) 31-87-49.