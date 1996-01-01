Муниципалитетам предложено свести концы с концами

Если дотации бюджетам муниципальных образований не увеличат, то с 1 января 2009 г. большая часть сотрудников администраций муниципальных образований и сельских поселений уйдут в неоплачиваемый отпуск, а оставшимся сократят заработную плату. К такому выводу приходишь, выслушав обращения председателей дум муниципальных районов к депутатам Законодательного собрания.

Краевой бюджет на 2009 г. принят во втором чтении. То, что денег нет, не было и не будет, знают все, но каждый год все основные социально опасные дыры каким-то фантастическим образом затыкаются.

Однако в 2009 г. номер может не пройти. За финансовой помощью (пока только в виде внесения соответствующих поправок) уже обратились Шкотовский муниципальный район и ЗАТО Большой Камень, городской округ Спасск-Дальний, Лазовский и Ольгинский муниципальные районы. Забавно, что только к депутатам. Поскольку на селекторном совещании, проводимом первым вице-губернатором Александром КОСТЕНКО, вопроса не прозвучало.

"Что же они молчали? - вежливо поинтересовался он у депутатов о причине необходимости введения нового коэффициента отдаленности для увеличения местных бюджетов. - Боялись? Тогда пусть на их место придут другие, посмелее".

Если не углубляться в подробности, то проблема шкотовцев скорее анекдотична - поскольку райцентром числится ЗАТО Большой Камень, то и налоги собирает ЗАТО, оставляя администрацию Шкотовского района один на один со своими проблемами.

Так сложилось исторически, но в свете текущего положения дел главы ЗАТО и Шкотовского муниципального района договорились полюбовно: передать набежавшую за 2008 г. сумму в ведение шкотовцев. Но, как выяснилось при детальном рассмотрении "Бюджетного кодекса РФ", пожертвование в пользу бедных не состоится. Благотворительность законом не предусмотрена.

Забавно, что проблему в рамках существующего налогового законодательства РФ можно разрешить только одним способом. Как выразился председатель комитета по бюджетной политике Галуст АХОЯН: "Они у нас денег на новую столицу просят. В Смоляниново хотят переехать". Кто бы возражал. Только денег на ремонт и реконструкцию здания администрации тоже нет.

В Спасске почти семейная трагедия - из-за мирового финансового кризиса встал цементный завод, люди распущены в отпуска, бюджет недополучает налоги. В Дальнегорске ситуация схожая. Глава городского округа Спасск-Дальний Владимир ШУМСКИЙ рассказал о случившемся без эмоций, как о факте. Кризис, как и зиму, можно только переждать. Но жиров, на которых можно пересидеть голодный год, у Спасска тоже нет. Остается только бить челом.

Лазовский район жалуется на судьбу из-за протяженности земель, малолюдности и отдаленности от железной дороги. Учитывая среднестатистическое состояние дорог и стоимость ГСМ, проблемы с обеспечением населения даже товарами народного потребления понятны.

Кстати, Лазовский и Тернейский районы настаивают на введении особого коэффициента отдаленности и малолюдности при расчете дотаций из краевого бюджета. "Ситуация с бюджетным дефицитом настолько серьезная, что я бы предложил не дожидаться 1 января и уже сейчас увеличить ставку НДФЛ с 10 до 20%., - высказался глава Лазовского муниципального района Виктор НАСТЕВИЧ. - Бюджет 2009 г. у нас практически в два раза меньше по сравнению с бюджетом 2008 г. Нужно более четко учитывать и транспортную доступность, и состояние дорог, и плотность населения. Только таким образом распределение бюджетных дотаций будет справедливым".

Чтобы вам стало окончательно понятно, что нас ждет в будущем году, приведу дословный рассказ председателя Думы Ольгинского муниципального района Андрея КОРОТКОВА: "Денег у нас хватает лишь на 7 месяцев, и то только на зарплату бюджетникам и содержание коммуналки. В прошлом году первый вице-губернатор Александр Костенко в свойственном ему стиле мягко так пожурил нас, мол, не надо этого делать. Я говорю денег больше нет, а он - вы расписывайте, как положено на 12 месяцев, а мы потом посмотрим, как найти выход из ситуации. В итоге у нас сейчас только исполнительных листов на 5 млн руб. В проекте бюджета на 2009 год по нашему Ольгинскому муниципальному району в четырех поселениях закрыта коммуналка и зарплата, в двух - только зарплата.

Ни о каких домах культуры и тому подобного речи не идет. Я уже не говорю, что нам не на что содержать здания администраций - нет денег ни на связь, ни на отопление, ни на текущий ремонт. То есть с 1 января они останутся без света и связи".

Выход из создавшейся ситуации хронического недофинансирования многие главы муниципальных поселений видят в укрупнении поселений. Это если подходить к делу по-государственному. Проще же говоря, в мелких населенных пунктах будут созданы такие условия для жизни, что вопрос решится сам собой. Денег на дополнительные субсидии в краевом бюджете, по словам директора департамента финансов АПК Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, нет. Кроме того, за муниципальными образованиями числятся нецелевые расходования средств.

"Когда главы муниципальных образований говорят о нехватке денег, то они лукавят. Например, все контракты договоров подряда заключаются со 100%-ной предоплатой, при том что краевой бюджет укладывается в 30%. При этом глава администрации проводит военные сборы на зарплатные средства. У любой просьбы есть обратная сторона, прокомментировала она. - Когда председатели дум докладывают об обстановке на местах своим коллегам - депутатам ЗакСА, они явно рассказывают не обо всем".

В общем, ситуация так себе. На троечку с минусом. Одна радость для глав муниципальных образований - Ахоян намекнул, что губернатор края намерен рассмотреть вопрос увеличения дотаций районам волевым методом. За счет еще большего бюджетного дефицита.