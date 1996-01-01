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В Европе открылся первый... "нулезвездочный" отель
Первый в мире (как объявлено) нулезвёздочный (no star или zero-star) отель, именуемый также Null Stern Hotel, заработал на днях в городке Севелен, что в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.
Здесь нет отдельных номеров, а общая ванная превращена зачем-то в фонтан с плавающими в нем цветами. Интерьеры "украшают" свисающие с потолка воздуховоды и кабели, всяческие фильтры и вентиляторы. Настоящие, а не бутафорские, между прочим. Телевизоров тоже нет, зато есть один большой экран, на который выводится картинка с камеры наружного наблюдения, "глядящей" на улицу. Ведь окон тут опять же нет. И неудивительно, если учесть, что отель этот переделан из атомного бункера, лежащего в нескольких метрах под землей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации подземный отель может быть преобразован обратно в ядерный бункер в течение 24 часов (все военное оборудование содержится в исправном состоянии).
Когда-то здесь проводили учения военные, а сейчас надобности в бомбоубежище (принадлежащем государству) вроде как нет. Между тем содержать его необходимо (по закону), что ложится на местный бюджет дополнительной ношей. Потому местные художники - братья Патрик и Франк РИКЛИНЫ - по заказу муниципальных властей провели "операцию" по превращению бункера в гостиницу. Хозяева честно предупреждают - горячий душ тут смогут принять только те, кто встал пораньше, а остальным придётся довольствоваться холодной водой. "Обслуживания номеров" не предусмотрено, хотя чистое постельное бельё выдают. Спартанские условия? Зато и стоимость проживания низкая - всего $9-13 за ночь. Для Швейцарии - это вообще чудо. Так что места тут уже забронированы на месяц вперёд, сообщает "Мембрана.Ru".
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