В США сегодня голодают дети и матери-одиночки

Минсельхоз США подготовил отчет, согласно которому самыми голодающими в стране на сегодняшний день являются матери-одиночки, испаноговорящее и чернокожее население.

30,2% всех голодающих в стране составляют семьи матерей-одиночек, 22,2% - темнокожее население и 20,1% - испаноговорящие семьи. Среди американских штатов лидирующие позиции по количеству семей, испытывающих постоянные трудности с питанием, занимают Миссисипи (17,4%), Нью-Мексико (15%), Техас (14,8%) и Арканзас (14,4%). В отчете также говорится, что в 2007 году без малого 700 тысяч детей по всей Америке испытывали голод, что на 12,2% больше аналогичного показателя за 2006 год и является рекордным количеством голодающих с 1998 года, когда их число составило 716 тысяч человек.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", ООН уже выступила с предостережением - или мир будет разумен и решит продовольственную проблему для всех, или "голодные битвы" охватят весь мир. Мало не покажется никому. Ни сытому, ни голодному.