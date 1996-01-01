Всех школьников накормят в 2010 году

На последней коллегии при мэре Хабаровска вновь встал вопрос о питании школьников. Сегодня отведать горячее блюдо имеют возможность только 60% школьников. Между тем весной в Хабаровске была принята программа совершенствования школьного питания на основе новых технологий, и на ее реализацию будет направлено 53 млн рублей. Предполагается, что к 2010 году все ученики Хабаровска будут иметь "ланч" в школе, в 80% школ будут получать горячее питание.