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Славянка устраняет последствия взрыва
В субботу, как считают в администрации Хасанского района, в Славянке будут ликвидированы все последствия вышедшей из-под контроля "утилизации боеприпасов" Тихоокеанским флотом на полигоне в районе м. Клерка.
Напомним, что в результате взрыва многие объекты социальной сферы районного центра Хасанского района, а также жилые дома лишились стекол. Особенно пострадал районный госпиталь, где взрывной волной было выбито 86,5 кв. м стекол.
Надо отдать должное военным и гражданским властям. Еще до того, как была озвучена причина, столь не запланировано мощного взрыва, в поселке начались ремонтно-восстановительные работы. Строительные материалы стали поступать в четверг, и тогда же началось остекление поселковой "социалки".
Как призналась сотрудница пресс-службы администрации района Татьяна АБРОСИМОВА, если материального ущерба избежать не удалось, то шоковых последствий и физических страданий людей не было.
"На наше счастье в детских садах дети только пришли с прогулки, а в младших классах школ шла пересменка, поэтому психологических травм у детей нет".
Однако во всей этой истории настораживает один момент. Как стало известно из неофициальных источников, администрация района узнала о взрыве и вообще, о проводимых работах по утилизации смертоносного груза когда в поселке посыпались стекла.
"Если о проводимых учениях нас еще ставят в известность, то взрывотехнические мероприятия флота на этот раз, для нас явились настоящим и очень неприятным сюрпризом", сообщил наш источник.
К этому остается добавить, что такие стрелково-взрывные форс-мажоры явление для Хасана не новы. Несколько лет назад во время учений случился казус, потенциально имевший большие материально-правовые последствия, когда при из-за случайного выстрела корабельного орудия военные моряки "уложили" корову и ранили ее хозяина. Во всех этих случаях есть только одна положительная сторона - оружие нашего флота по-прежнему наводит страх. Правда, увы, все больше на собственное мирное население.
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