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БПК "Адмирал Виноградов" даст бой пиратам: за сомалийскими флибустьерами будет гоняться противолодочный корабль ТОФ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как было ранее заявлено, в зоне так называемого "Африканского рога" у побережья Сомали, Джибути и Эритреи, кишащее пиратами, вскоре появится еще один российский боевой корабль. Компанию сторожевику-балтийцу "Неустрашимому" составит один из кораблей Тихоокеанского флота. По неофициальным пока данным им станет БПК "Адмирал Виноградов", который на сегодняшний день стоит на рейде в проливе Босфор Восточный напротив п-ва Шкота.

В центре общественных связей ТОФ информацию об отправке корабля подтвердили. Однако о том, какой именно корабль идет, как проходит подготовка, и каковы будут сроки пребывания в Индийском Океане, не уточнили. В одном пресс-служба флота попыталась быть более-менее точной, в дате отправки. Ожидается, что флот отправит своего "гонца" в период со 2 по 8 декабря.

Как нас заверили, для СМИ будет организован выезд на корабль, чтобы мы, а через нас и жители города, края, страны узнали о том, кто, когда и как собирается обозначить присутствие России, Тихоокеанской ее части, у неспокойных берегов Африканского Рога.

Одновременно с официальной стала поступать информация из источников, более близких к матросам и офицерам, участвующем в походе, нежели центр общественных связей и штаба ТОФ. А именно от родственников офицеров и мичманов "Адмирала Виноградова".

Так жены младшего и среднего командного состава недоумевают, почему их мужьям, в свободное от службы и вахт время не разрешают сходить на берег. Если это связано с подготовкой корабля к походу, то понятно, но ее как таковой, по словам жены одного из младших командиров, не ведется.

Более того, на БПК нет нормальных условий для жизни, в том числе воды, продуктов, даже, говорят, с туалетной бумагой напряженка.

В то же время корабль, по словам самих офицеров, к дальнему походу не готов, даже кондиционеры, которые в тропических условиях жизненно необходимы, на "Адмирале" не работают.

До отхода осталось очень мало времени и вопрос, успеют ли сделать так, чтобы не стыдно было за Андреевский флаг в далеких морях, остается открытым.

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