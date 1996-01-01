Шрамы украшают мужчин

Как сообщает The Guardian со ссылкой на результаты научного исследования, мужчины, имеющие не слишком ужасные шрамы на лице, кажутся более привлекательными женщинам, ищущим непродолжительных отношений, хотя это не прибавляет им очков как потенциальным супругам.

Психологи опросили 115 женщин, а также 64 мужчин. Было предложено оценить привлекательность восьми незнакомцев по их фотографиям. Половине опрошенных были предложены настоящие фотографии, другой половине - отредактированные на компьютере снимки со шрамами. Если ответы мужчин практически были одинаковы, то мужчины со шрамами в среднем оказались популярнее у женщин на 5,7%. Респондентов спрашивали их мнение о причине шрама. Женщинам чаще приписывали случайные шрамы, а мужчинам - насильственного происхождения.