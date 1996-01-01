Форт № 3 убран до весны

На субботнике, который состоялся 22 ноября на форте Поспелова, было собрано и вывезено 22 столитровых мешка с бытовым мусором - по числу добровольцев.

В акции принимали участие члены трех организаций - Владивостокского диггер-клуба, KFSS и Дальневосточного фортификационного форума. Были приведены в порядок центральные укрепления, левый люнет, правый редут. "Уборка заняла четыре часа, - говорит глава диггер-клуба Артур РОМАНЕНКО. Это у нас уже четвертый субботник, а следующий будет весной, когда растает снег".

Форт №3 - популярное место встреч не только обычных туристов, но и городских любителей страйкбола и ролевиков. Организаторы надеются, что в следующий раз привлекут больше добровольцев из числа людей, заинтересованных в чистоте этого важного исторического объекта.